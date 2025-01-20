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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250120/إيران-مستعدة-لخطوة-غير-مسبوقة-بشأن-مزاعم-حول-دورها-في-أوكرانيا-1096958024.html
إيران مستعدة لخطوة "غير مسبوقة" بشأن مزاعم حول دورها في أوكرانيا
إيران مستعدة لخطوة "غير مسبوقة" بشأن مزاعم حول دورها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "استعداد طهران لنقاش الأدلة المقبولة مع أي طرف حول ما نفته عدة مرات بشأن لعب دور في الأزمة الأوكرانية". 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T08:52+0000
2025-01-20T08:52+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "إيران أعلنت استعدادها منذ البداية للتحدث حول أوكرانيا، وتم تكرار موقفها في اجتماعات متعددة"، مشيرا إلى أنها "بينت موقفها بشكل واضح وأعلنت استعدادها للحوار، وتم طرح هذا الموضوع خلال المحادثات الأخيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف بقائي أن "إقحام دول أخرى في النزاع الأوكراني هو سياسة مدمرة"، مؤكدا رفض بلاده التام للادعاءات التي تتحدث عن تدخل إيران في هذا الموضوع".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن "إيران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا"، مشيرا إلى أن زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام.وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" باليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
https://sarabic.ae/20230713/عزيزي-لـ-سبوتنيك-إيران-لا-تتعاون-مع-روسيا-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079030671.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

إيران مستعدة لخطوة "غير مسبوقة" بشأن مزاعم حول دورها في أوكرانيا

08:52 GMT 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani علم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ sina drakhshani
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "استعداد طهران لنقاش الأدلة المقبولة مع أي طرف حول ما نفته عدة مرات بشأن لعب دور في الأزمة الأوكرانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "إيران أعلنت استعدادها منذ البداية للتحدث حول أوكرانيا، وتم تكرار موقفها في اجتماعات متعددة"، مشيرا إلى أنها "بينت موقفها بشكل واضح وأعلنت استعدادها للحوار، وتم طرح هذا الموضوع خلال المحادثات الأخيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف بقائي أن "إقحام دول أخرى في النزاع الأوكراني هو سياسة مدمرة"، مؤكدا رفض بلاده التام للادعاءات التي تتحدث عن تدخل إيران في هذا الموضوع".
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وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن "إيران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا"، مشيرا إلى أن زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام.
وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" باليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".
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من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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