الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران

وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو سيبحث خلال اللقاء ملفات سياسية وأمنية بارزة، في مقدمتها الملف الإيراني، إذ يعتزم طلب ما وصفته بـ"ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في المستقبل.كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى اللقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون مفيدًا" نظرًا لضرورة دفع عملية السلام في غزة قدمًا.وأضاف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب، خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر (الجاري)... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة، في يناير(كانون الثاني2026)".ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب، بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب، الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ "خطة ترامب للسلام" بشأن الصراع في غزة، أمر مشكوك فيه، نظرًا لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.

