https://sarabic.ae/20251228/الإذاعة-الإسرائيلية-نتنياهو-يسعى-لضوء-أخضر-أمريكي-بشأن-إيران-1108653965.html
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه اليوم إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين،... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T06:29+0000
2025-12-28T06:29+0000
2025-12-28T06:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7cfdf26a01603f92732e100d5f7a5dc5.jpg
وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو سيبحث خلال اللقاء ملفات سياسية وأمنية بارزة، في مقدمتها الملف الإيراني، إذ يعتزم طلب ما وصفته بـ"ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في المستقبل.كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى اللقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون مفيدًا" نظرًا لضرورة دفع عملية السلام في غزة قدمًا.وأضاف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب، خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر (الجاري)... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة، في يناير(كانون الثاني2026)".ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب، بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب، الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ "خطة ترامب للسلام" بشأن الصراع في غزة، أمر مشكوك فيه، نظرًا لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.
https://sarabic.ae/20251225/مقطع-فيديو-يثير-التكهنات-ترامب-ونتنياهو-على-متن-قاذقة-الشبح-الأمريكية-1108541356.html
https://sarabic.ae/20251224/نتنياهو-حيدنا-التهديد-النووي-الإيراني-وحماس-ترفض-نزع-سلاحها-خلافًا-لخطة-ترامب-1108522038.html
https://sarabic.ae/20251222/عقب-تقارير-استخبارية-إعلام-نتنياهو-سيطرح-على-ترامب-ملف-صواريخ-إيران-1108448867.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_faba33c17ae173f1574b6c0da628f9d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه اليوم إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو سيبحث خلال اللقاء ملفات سياسية وأمنية بارزة، في مقدمتها الملف الإيراني، إذ يعتزم طلب ما وصفته بـ"ضوء أخضر" من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ ضربة محتملة ضد إيران في المستقبل.
كما أشارت الإذاعة إلى أن "نتنياهو سيبلغ الرئيس الأمريكي رفض إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل".
وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى اللقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون مفيدًا" نظرًا لضرورة دفع عملية السلام في غزة قدمًا.
وصرح مصدر في إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك"، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن نتنياهو سيلتقي ترامب في الـ29 من الشهر الجاري، في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا.
وأضاف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب، خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر (الجاري)... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة، في يناير(كانون الثاني2026)".
ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب، بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.
من جانبهم، يعتزم ترامب وفريقه حثّ نتنياهو على التخلي عن الخطاب العسكري، وربط ذلك باستمرار الدعم الأمريكي، بحسب الموقع.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب، الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح "الخطة الأمريكية" لغزة، إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول تشكيل هذه القوة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب يتأخر بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ "خطة ترامب للسلام" بشأن الصراع في غزة، أمر مشكوك فيه، نظرًا لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.