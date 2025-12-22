https://sarabic.ae/20251222/عقب-تقارير-استخبارية-إعلام-نتنياهو-سيطرح-على-ترامب-ملف-صواريخ-إيران-1108448867.html

عقب تقارير استخبارية.. إعلام: نتنياهو سيطرح على ترامب ملف صواريخ إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سيعقد مشاورات أمنية رفيعة المستوى بشأن إيران، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية". 22.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بأن مشاورات نتنياهو، تأتي عقب تقديرات إسرائيلية تفيد بـ"تسريع طهران لعملية إعادة بناء برنامج صواريخها البالستية".ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، تشكيكها في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لهجوم إسرائيلي على إيران، معتبرة أن "قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية".وحول عنوان "هل نحن قريبون من الهجوم على إيران"، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "نتنياهو سوف ينقل تخوفاته تلك بشأن إيران خلال لقائه بالرئيس ترامب في مدينة فلوريدا، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية الشهر الجاري".وأوضحت أن "نتنياهو سوف يُطلع ترامب على تقديرات استخبارية إسرائيلية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ البالستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأمريكية والإسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، في شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، بالإضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة".وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية، لا تعكس الواقع الميداني"، مشددًا على أن "معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف". وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الكما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

