مقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية

مقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يظهر فيه نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن القاذفة الأمريكية من طراز "بي-2"... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وأثار مقطع الفيديو، الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي، والذي تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، موجة واسعة من التكهنات بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.كما يحتوي وصف الفيديو على "الشهر السادس"، والذي من المرجح أن يكون إشارة إلى الضربة على منشأة "فوردر" النووية، في يونيو/ حزيران الماضي.ويأتي نشر الفيديو بعد 6 أشهر ويومين من الضربة الجوية الأمريكية، التي استهدفت منشآت نووية في إيران، والتي أنهت حربًا استمرت 12 يوما بعد عملية إسرائيلية سابقة.واستخدمت القاذفة "بي- 2"، سابقًا في ضرب منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو.ويرمز اختيار قاذفة "بي-2" إلى تلك الضربة، حيث كان ترامب يبرز غالبا رحلة الـ37 ساعة، التي قامت بها هذه القاذفات للوصول إلى أهدافها.ويأتي نشر الفيديو بعد أيام من تأكيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "نتنياهو وضع الملف الإيراني في صدارة أولوياته"، في ظل ما وصفته بـ"تسارع جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصًا في مجال الصواريخ".زيارة بلينكن لإسرائيل.. ما أهدافها وهل تنجح في وقف الحرب على غزة؟ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

