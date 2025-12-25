https://sarabic.ae/20251225/مقطع-فيديو-يثير-التكهنات-ترامب-ونتنياهو-على-متن-قاذقة-الشبح-الأمريكية-1108541356.html
مقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية
مقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية
سبوتنيك عربي
نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يظهر فيه نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن القاذفة الأمريكية من طراز "بي-2"... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T05:18+0000
2025-12-25T05:18+0000
2025-12-25T05:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108540456_0:269:726:677_1920x0_80_0_0_935a6c96c2fdafc12e6ae7150dd22465.png
وأثار مقطع الفيديو، الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي، والذي تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، موجة واسعة من التكهنات بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.كما يحتوي وصف الفيديو على "الشهر السادس"، والذي من المرجح أن يكون إشارة إلى الضربة على منشأة "فوردر" النووية، في يونيو/ حزيران الماضي.ويأتي نشر الفيديو بعد 6 أشهر ويومين من الضربة الجوية الأمريكية، التي استهدفت منشآت نووية في إيران، والتي أنهت حربًا استمرت 12 يوما بعد عملية إسرائيلية سابقة.واستخدمت القاذفة "بي- 2"، سابقًا في ضرب منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو.ويرمز اختيار قاذفة "بي-2" إلى تلك الضربة، حيث كان ترامب يبرز غالبا رحلة الـ37 ساعة، التي قامت بها هذه القاذفات للوصول إلى أهدافها.ويأتي نشر الفيديو بعد أيام من تأكيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "نتنياهو وضع الملف الإيراني في صدارة أولوياته"، في ظل ما وصفته بـ"تسارع جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصًا في مجال الصواريخ".زيارة بلينكن لإسرائيل.. ما أهدافها وهل تنجح في وقف الحرب على غزة؟ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
https://sarabic.ae/20251224/نتنياهو-حيدنا-التهديد-النووي-الإيراني-وحماس-ترفض-نزع-سلاحها-خلافًا-لخطة-ترامب-1108522038.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108540456_0:200:726:745_1920x0_80_0_0_3fa9bca370bbc13b4b0bac28350d3a7e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران
مقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية
نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يظهر فيه نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن القاذفة الأمريكية من طراز "بي-2" الشبحية.
وأثار مقطع الفيديو، الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي، والذي تم إنشاؤه بتقنية الذكاء الاصطناعي، موجة واسعة من التكهنات بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.
ويظهر نتنياهو في المقطع إلى جانب ترامب داخل قمرة قيادة القاذفة "بي-2" الشبحية، وكلاهما يرتدي نظارات شمسية.
كما يحتوي وصف الفيديو على "الشهر السادس"، والذي من المرجح أن يكون إشارة إلى الضربة على منشأة "فوردر" النووية، في يونيو/ حزيران الماضي.
ويأتي نشر الفيديو بعد 6 أشهر ويومين من الضربة الجوية الأمريكية، التي استهدفت منشآت نووية في إيران، والتي أنهت حربًا استمرت 12 يوما بعد عملية إسرائيلية سابقة.
واستخدمت القاذفة "بي- 2"، سابقًا في ضرب منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو.
ويرمز اختيار قاذفة "بي-2" إلى تلك الضربة، حيث كان ترامب يبرز غالبا رحلة الـ37 ساعة، التي قامت بها هذه القاذفات للوصول إلى أهدافها.
ونُشر مقطع الفيديو قبل أيام من لقاء مخطط بين نتنياهو وترامب، في مار ألاغو بالولايات المتحدة. وقد ذكر نتنياهو سابقا أن "إيران تبقى مصدر قلق"، مشيرا إلى أن محادثاته المقبلة مع ترامب ستركز بشكل كبير على "غزة وحزب الله".
ويأتي نشر الفيديو بعد أيام من تأكيد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "نتنياهو وضع الملف الإيراني في صدارة أولوياته"، في ظل ما وصفته بـ"تسارع جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصًا في مجال الصواريخ".