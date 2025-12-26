إعلام: ترامب يشكك في جدوى لقاء نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/إعلام-ترامب-يشكك-في-جدوى-لقاء-نتنياهو-1108614082.html
إعلام: ترامب يشكك في جدوى لقاء نتنياهو
إعلام: ترامب يشكك في جدوى لقاء نتنياهو
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T20:27+0000
2025-12-26T20:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg
وصرح مصدر في إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول بأن نتنياهو سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.وأضاف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر/كانون الأول... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة في يناير/كانون الثاني".ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.من جانبهم، يعتزم ترامب وفريقه حث نتنياهو على التخلي عن الخطاب العسكري، وربط ذلك باستمرار الدعم الأمريكي.في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ خطة ترامب للسلام بشأن الصراع في غزة أمر مشكوك فيه، نظراً لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.
https://sarabic.ae/20251226/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-تعترف-بجمهورية-أرض-الصومال-وتعتزم-توسيع-التعاون-معها--1108606319.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1493:1119_1920x0_80_0_0_a139bb756f5840359118a1f6516f1da7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إعلام: ترامب يشكك في جدوى لقاء نتنياهو

20:27 GMT 26.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكرت مصادر إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون مفيدًا" نظرًا لضرورة دفع عملية السلام في غزة قدمًا.
وصرح مصدر في إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول بأن نتنياهو سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وأضاف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر/كانون الأول... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة في يناير/كانون الثاني".
ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مكتب نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية "أرض الصومال" وتعتزم توسيع التعاون معها
14:37 GMT
من جانبهم، يعتزم ترامب وفريقه حث نتنياهو على التخلي عن الخطاب العسكري، وربط ذلك باستمرار الدعم الأمريكي.
في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول تشكيل هذه القوة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب يتأخر بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ خطة ترامب للسلام بشأن الصراع في غزة أمر مشكوك فيه، نظراً لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала