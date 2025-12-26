https://sarabic.ae/20251226/إعلام-ترامب-يشكك-في-جدوى-لقاء-نتنياهو-1108614082.html
إعلام: ترامب يشكك في جدوى لقاء نتنياهو

ذكرت مصادر إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك في جدوى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قرر في نهاية المطاف أن اللقاء "سيكون مفيدًا" نظرًا لضرورة دفع عملية السلام في غزة قدمًا.
وصرح مصدر في إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول بأن نتنياهو سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.وأضاف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر/كانون الأول... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة في يناير/كانون الثاني".ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.من جانبهم، يعتزم ترامب وفريقه حث نتنياهو على التخلي عن الخطاب العسكري، وربط ذلك باستمرار الدعم الأمريكي.في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ خطة ترامب للسلام بشأن الصراع في غزة أمر مشكوك فيه، نظراً لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.
وصرح مصدر في إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول بأن نتنياهو سيلتقي ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.
وأضاف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض: "كان نتنياهو هو من اقترح فكرة لقاء ترامب خلال العطلات في مكالمة هاتفية جرت في 1 ديسمبر/كانون الأول... وردّ ترامب بأنه سيسعد بلقاء نتنياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ كلامه على محمل الجد... في البداية، شكك ترامب في ضرورة لقاء نتنياهو بهذه السرعة، للمرة الخامسة منذ عودته إلى منصبه (كرئيس للولايات المتحدة)... لكن مع مرور الوقت، بدأ توقيت اللقاء يبدو مناسبًا للبيت الأبيض، لا سيما قبل عرض مجلس السلام المزمع في غزة في يناير/كانون الثاني".
ووفقًا للموقع، يسعى نتنياهو خلال اللقاء إلى إقناع ترامب بتبني موقف أكثر تشددًا بشأن المستوطنات.
من جانبهم، يعتزم ترامب وفريقه حث نتنياهو على التخلي عن الخطاب العسكري، وربط ذلك باستمرار الدعم الأمريكي.
في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة دولية لتحقيق الاستقرار، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول تشكيل هذه القوة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب يتأخر بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن استمرار تنفيذ خطة ترامب للسلام بشأن الصراع في غزة أمر مشكوك فيه، نظراً لتصريحات كل من إسرائيل و"حماس" بشأن انتهاكات شروط المبادرة.