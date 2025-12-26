https://sarabic.ae/20251226/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-تعترف-بجمهورية-أرض-الصومال-وتعتزم-توسيع-التعاون-معها--1108606319.html
مكتب نتنياهو: إسرائيل تعترف بجمهورية "أرض الصومال" وتعتزم توسيع التعاون معها
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف رسميا بجمهورية "صوماليلاند" (أرض الصومال) دولة مستقلة وذات سيادة. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فقد "وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية ورئيس جمهورية صوماليلاند إعلانًا مشتركًا ومتبادلًا، ويأتي هذا الإعلان بروح اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".ووفقا للبيان: "هنأ رئيس الوزراء رئيس صوماليلاند، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، مشيدًا بقيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام، كما دعا رئيس صوماليلاند إلى القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل".من جانبه، شكر رئيس "صوماليلاند" رئيسَ الوزراء الإسرائيلي على "إعلانه التاريخي"، معبرا عن تقديره الكبير "لجهود نتنياهو في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي"، بحسب البيان.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو توجه بالشكر إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، وجهاز الموساد ورئيسه ... على إسهامهم في دفع الاعتراف المتبادل بين الدولتين، متمنيا لشعب "صوماليلاند" النجاح والازدهار والحرية.وأكد بيان مكتب نتنياهو أن "إسرائيل تعتزم توسيع علاقاتها فورًا مع جمهورية صوماليلاند من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد".
الأخبار
