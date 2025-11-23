https://sarabic.ae/20251123/ما-تداعيات-التصريحات-الإسرائيلية-بإمكانية-اعترافها-بـصوماليلاند-كدولة-مستقلة-عن-الصومال؟-1107423697.html

ما تداعيات التصريحات الإسرائيلية بإمكانية اعترافها بـ"صوماليلاند" كدولة مستقلة عن الصومال؟

في ظل الأوضاع المعقدة في القرن الأفريقي، والحالة التي تعيشها دولة الصومال الاتحادية، والتي انفتحت مؤخرا على العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، تحاول... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

وبين الحين والآخر تصدر تصريحات من الجانبين حول إمكانية الاعتراف بانفصال أرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة، رغم التحديات التي تواجه هذا الاعتراف وما يترتب عليه محليا وإقليميا.هل تقدم إسرائيل وأمريكا على الاعتراف رسميا بصوماليلاند رغم ما سيترتب على ذلك من آثار شديدة الخطورة على المنطقة والقرن الأفريقي؟بداية يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الاعتراف الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة عن الصومال لا يأتي إلا عن طريق الداخل، عبر تسويات سياسية بين حكومة مقديشو وإدارة صوماليلاند، يعقبها استفتاء شعبي يصوت فيه الشعب بالوحدة أو بالانفصال. ولهذا يسود في الصومال مقولة: "إن قرار الوحدة في هرغيسا وقرار الانفصال في مقديشو"، مما يعني أن الأطراف الخارجية مهما كان لها من اغراءات وتأثيرات قوية لا تغير من هذا الواقع شيئا.الإضطرابات السياسيةوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أخبار عن احتمالية اعتراف إسرائيل بإدارة صوماليلاند الانفصالية، مما يدل على وجود رغبة جامحة للاحتلال في إيجاد موطئ قدم له في القرن الأفريقي وعند الضفة الأخرى لمضيق باب المندب، المنطقة الأكثر استراتيجية وأهمية ليس في القرن الأفريقي فقط وإنما في طريق الملاحة التجارية الدولية، ولربما يدفعه نحو ذلك سعيه لحد هجمات الحوثي عليه (أنصار الله)".وتابع محمد: "إن غامر الاحتلال باعتراف أحادي لإدارة صوماليلاند مقابل منحه موطئ قدم في هذه المناطق، فسيزيد هذا من اضطرابات المنطقة. فإلى جانب كونه انتهاكا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والدبلوماسية، فإنه قد يشكل فرصة لولادة جماعات مسلحة جديدة ومجموعات منظمة ترفض تواجد الاحتلال في هذه المنطقة، فتكون الملاحة التجارية الدولية مهددة، خاصة في هذا الوقت الذي يلاحظ فيه عودة تدريجية لنشاط القراصنة في السواحل الصومالية".وأشار محمد إلى أن تلك الخطوة تسهم في ازدياد الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة المتوترة، التي لم تعرف الهدوء والاستقرار إلا قليلا.مؤامرات خلف الكواليسمن جانبه، يقول الدكتور حسن شيخ علي نور، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو الصومال، إن "كيان الاحتلال الإسرائيلي كيان مارق لا يأبه بالقانون الدولي. ولو افترضنا جدلا أنه اعترف بما يسمى بأرض الصومال، فلن يغير ذلك الواقع السياسي الصومالي، لأن الشعب الصومالي والقوى الكبرى لا يعترفون بذلك، لأن الاعتراف الإسرائيلي لا يستند إلى شرعية دولية".وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "صحيح أن العربدة الإسرائيلية بالاعتراف باستقلال أرض الصومال قد تحدث في منطقة القرن الأفريقي نوعا من البلبلة السياسية وضجيج إعلامي مؤقت، ولكن في نهاية الأمر لا قيمة له".وتابع: "الاعتراف باستقلال الدول يحتاج إلى سند قانوني وموافقة صريحة صادرة من مجلس الأمن الدولي ذو الصلاحيات القانونية لتكوين دولة جديدة".وقال أيضا: "يجب على العالم العربي عموما الانتباه لما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ضد الأمن القومي العربي، وذلك بدعم الدولة الصومالية التي تسعى لإيجاد حلول سياسية للأزمة الصومالية".خطوات تمهيديةوفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعترف بإقليم أرض الصومال، لكن هذا يحتاج إلى وقت، وأن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ما هي إلا خطوات تصعيدية أو خطوات تمهيدية للقرار الكبير".وأضاف عبدي أن زيارة رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن عرو الأخيرة إلى الدوحة تأتي في هذا الإطار، وأنها جزء ربما لا يتجزأ من الحراك الذي تقوم به أرض الصومال من أجل الحصول على الاعتراف الأمريكي.وتابع عبدي: "هناك بعض المعلومات التي حصلت عليها وتتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت ملف أرض الصومال أمام الحكومة القطرية، وطالبت بالتدخل في هذا الملف لإحياء المفاوضات بين جمهورية الصومال وإقليم أرض الصومال من أجل التوصل إلى صيغة معينة، لكن حسب اعتقادي أن هذا الحل ليس قريبا، بل إنه ربما يحتاج إلى وقت طويل".ضغوط على مقديشيووأشار رئيس مركز مقديشو إلى وجود بعض اللوبيات وبعض الشخصيات الأمريكية، سواء في الكونغرس أو في مجلس النواب، يحاولون انتزاع دعم إقليم أرض الصومال ودفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بإقليم أرض الصومال.واختتم عبدي بالقول: "في اعتقادي أن كل هذه الخطوات قد تأتي في إطار الضغط على الحكومة الصومالية من أجل تنفيذ بعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يتعلق باليمن أو الحوثيين أنصار الله، أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين وبعض الدول التي تعد ضمن الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية".وتتحدث إسرائيل مؤخرا عن إمكانية اعترافها بجمهورية صوماليلاند، تماشيا مع توجهات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، رغم أن أرض الصومال لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991.إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.وكانت الولايات المتحدة وأرض الصومال أجرتا، في مارس/آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتتمحور المناقشات المعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن، أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.

