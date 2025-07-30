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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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https://sarabic.ae/20250730/إعلام-أرض-الصومال-تعرض-على-واشنطن-قاعدة-عسكرية-مقابل-الاعتراف-بها-دوليا-1103197676.html
إعلام: "أرض الصومال" تعرض على واشنطن قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها دوليا
إعلام: "أرض الصومال" تعرض على واشنطن قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها دوليا
سبوتنيك عربي
في إطار محاولاتها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، أبدت "أرض الصومال" استعدادها لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية، وتسهيلات تتعلق بالمعادن... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T14:36+0000
2025-07-30T14:36+0000
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
إقليم
إعلان دولة
قاعدة عسكرية
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ونقلت وسائل إعلام عن رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، تأكيده استعداد، بلاده غير المعترف بها، لـ"عرض صفقات على الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وعقد صفقات على معادن حيوية، سعيا لنيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة".وإذ أعرب عبد الله عن رغبته في زيارة واشنطن، أكد أن "الاتفاقيات التي ترغب "أرض الصومال" في التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، لا تتطلب بالضرورة الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي لدى الصومال زار "أرض الصومال" مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، كما زار مسؤولون عسكريون أمريكيون الدولة غير المعترف بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".ورغم أن "أرض الصومال" لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.ويعد الاعتراف بأرض الصومال، ذات الموقع الاستراتيجي، خطوة من شأنها أن تعزز الحضور الأمريكي في منطقة تزداد أهميتها، حيث يستهدف "أنصار الله" في اليمن السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تدعم الحرب في غزة.ورغم اللقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيون مع سلطات أرض الصومال، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن لا محادثات نشطة تجري حاليا للاعتراف الرسمي بالإقليم. وقالت الوزارة في بيان إن واشنطن تلتزم بموقفها الداعم لوحدة أراضي الصومال، بما يشمل أرض الصومال، وهو موقف كررته أيضًا وزارة الخارجية الصومالية.وكانت الولايات المتحدة و"أرض الصومال" أجرتا في مارس/ آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
https://sarabic.ae/20250319/تقرير-وزير-خارجية-أرض-الصومال-منفتح-على-استقبال-سكان-غزة-مقابل-الاعتراف-ببلاده-1098794819.html
https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الصومالي-يرفض-مساعي-إدارة-ترامب-للاعتراف-بـأرض-الصومال-1097375358.html
https://sarabic.ae/20250314/أرض-الصومال-يحسم-حقيقة-أنباء-بشأن-تلقيه-مقترحا-لتوطين-فلسطينيين-من-غزة-1098672224.html
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الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, إقليم, إعلان دولة, قاعدة عسكرية
الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, إقليم, إعلان دولة, قاعدة عسكرية

إعلام: "أرض الصومال" تعرض على واشنطن قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها دوليا

14:36 GMT 30.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Lysenko / Somalia_(Somaliland)أرض الصومال
أرض الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Lysenko / Somalia_(Somaliland)
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في إطار محاولاتها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، أبدت "أرض الصومال" استعدادها لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية، وتسهيلات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على الموارد والنفوذ في القارة الأفريقية.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، تأكيده استعداد، بلاده غير المعترف بها، لـ"عرض صفقات على الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وعقد صفقات على معادن حيوية، سعيا لنيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة".
وبيّن عبد الله أن سلطات "أرض الصومال" تجري حاليا محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال، ووزارة الخارجية الأمريكية لتأسيس شراكة في مجالات التعاون الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب".
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19 مارس, 20:40 GMT
وإذ أعرب عبد الله عن رغبته في زيارة واشنطن، أكد أن "الاتفاقيات التي ترغب "أرض الصومال" في التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، لا تتطلب بالضرورة الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي لدى الصومال زار "أرض الصومال" مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، كما زار مسؤولون عسكريون أمريكيون الدولة غير المعترف بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية لوسائل إعلام، زيارات السفير الأمريكي ومسؤولين آخرين إلى "أرض الصومال"، لكنها بينت أنها لا تناقش بجدية اتفاقية مع ممثلي المنطقة للاعتراف بها كدولة، وشددت على أن واشنطن تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
ورغم أن "أرض الصومال" لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.
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ويعد الاعتراف بأرض الصومال، ذات الموقع الاستراتيجي، خطوة من شأنها أن تعزز الحضور الأمريكي في منطقة تزداد أهميتها، حيث يستهدف "أنصار الله" في اليمن السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تدعم الحرب في غزة.

وستضطر واشنطن إلى أخذ تبعات الاعتراف بأرض الصومال بعين الاعتبار، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الأمني مع الصومال، حيث لعبت دورا رئيسيا في دعم الحكومة هناك في مواجهة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة).

ورغم اللقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيون مع سلطات أرض الصومال، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن لا محادثات نشطة تجري حاليا للاعتراف الرسمي بالإقليم. وقالت الوزارة في بيان إن واشنطن تلتزم بموقفها الداعم لوحدة أراضي الصومال، بما يشمل أرض الصومال، وهو موقف كررته أيضًا وزارة الخارجية الصومالية.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
"أرض الصومال" يحسم حقيقة أنباء بشأن تلقيه مقترحا لتوطين فلسطينيين من غزة
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وكانت الولايات المتحدة و"أرض الصومال" أجرتا في مارس/ آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
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