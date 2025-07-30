https://sarabic.ae/20250730/إعلام-أرض-الصومال-تعرض-على-واشنطن-قاعدة-عسكرية-مقابل-الاعتراف-بها-دوليا-1103197676.html

إعلام: "أرض الصومال" تعرض على واشنطن قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها دوليا

إعلام: "أرض الصومال" تعرض على واشنطن قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها دوليا

سبوتنيك عربي

في إطار محاولاتها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، أبدت "أرض الصومال" استعدادها لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية، وتسهيلات تتعلق بالمعادن... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T14:36+0000

2025-07-30T14:36+0000

2025-07-30T14:36+0000

الصومال

الولايات المتحدة الأمريكية

إقليم

إعلان دولة

قاعدة عسكرية

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ونقلت وسائل إعلام عن رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، تأكيده استعداد، بلاده غير المعترف بها، لـ"عرض صفقات على الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وعقد صفقات على معادن حيوية، سعيا لنيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة".وإذ أعرب عبد الله عن رغبته في زيارة واشنطن، أكد أن "الاتفاقيات التي ترغب "أرض الصومال" في التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، لا تتطلب بالضرورة الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي لدى الصومال زار "أرض الصومال" مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، كما زار مسؤولون عسكريون أمريكيون الدولة غير المعترف بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".ورغم أن "أرض الصومال" لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.ويعد الاعتراف بأرض الصومال، ذات الموقع الاستراتيجي، خطوة من شأنها أن تعزز الحضور الأمريكي في منطقة تزداد أهميتها، حيث يستهدف "أنصار الله" في اليمن السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تدعم الحرب في غزة.ورغم اللقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيون مع سلطات أرض الصومال، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن لا محادثات نشطة تجري حاليا للاعتراف الرسمي بالإقليم. وقالت الوزارة في بيان إن واشنطن تلتزم بموقفها الداعم لوحدة أراضي الصومال، بما يشمل أرض الصومال، وهو موقف كررته أيضًا وزارة الخارجية الصومالية.وكانت الولايات المتحدة و"أرض الصومال" أجرتا في مارس/ آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.

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الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, إقليم, إعلان دولة, قاعدة عسكرية