https://sarabic.ae/20250630/ما-العقبات-التي-تواجه-الرؤية-الوطنية-2060-التي-أطلقها-الرئيس-الصومالي-للنهوض-ببلاده؟-1102227931.html

ما العقبات التي تواجه الرؤية الوطنية "2060" التي أطلقها الرئيس الصومالي للنهوض ببلاده؟

ما العقبات التي تواجه الرؤية الوطنية "2060" التي أطلقها الرئيس الصومالي للنهوض ببلاده؟

سبوتنيك عربي

جاءت ردود الفعل متباينة حول الرؤية الوطنية 2060، والتي أطلقها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والتي كانت أبرز نقاطها الانتخابات المباشرة وتعديل الدستوري، إذ... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T17:49+0000

2025-06-30T17:49+0000

2025-06-30T17:49+0000

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ما هي فرص نجاح رؤية الرئيس الصومالي 2060 في ظل عدم التوافق مع المعارضة والوضع الأمني الغير مستقر؟بداية، يقول عبد الرحمن عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال: "تبدو رؤية الرئيس حسن شيخ محمود، رؤية طموحة تعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الصومال خلال السنوات الماضية، لكن أعتقد أنه لا يمكن تحويلها إلى حقيقة ملموسة في الوقت الراهن".مشكلة معقدةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تلك الرؤية التي تحدث عنها الرئيس تواجهها مشكلة معقدة تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وغياب والوحدة السياسية والجغرافية للكيانات التي تتكون منها جمهورية الصومال الفيدرالية، إضافة إلى ذلك، يعتبر ملف تنظيم الشباب من أكبر التحديات الماثلة أمام تطبيق الرؤية وإنجاز مشاريعها الطموحة".وفيما يتعلق بالانتخابات، يقول عبدي: "أعتقد أن جميع الأطراف ستتوصل إلى اتفاق معين خلال الشهور المقبلة، وستُجرى انتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة التي كانت تجرى على أساس المحاصصة القبلية، هذه المرة الانتخابات ستكون مختلفة وأقرب إلى النظام الانتخابي المباشر".المقومات الأساسيةمن جانبه، قال المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن "إجراء انتخابات مباشرة أو غير مباشرة في الصومال، لا يمكن نجاحها بدون المعارضة، وهو ما تشعر به الحكومة الفيدرالية الصومالية، ويؤمن به الرئيس الحالي السيد حسن شيخ محمود".وتابع محمد: "انطلاقا من ذلك، دعت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى مؤتمر وطني تشاوري، غير أن المعارضة لم تشارك في هذا المؤتمر، لافتقاره حسب تعبيرها إلى المقومات الأساسية التي تدفعها نحو المشاركة فيه، لكن الرئيس استضاف المعارضة في القصر الرئاسي بعد أيام من انتهاء المؤتمر، وخاصة في ال25 يونيو-حزيران/2025، قادة المعارضة السياسية المنضوية تحت راية تحالف إنقاذ الصومال بقيادة السيد شريف شيخ أحمد، الرئيس الصومالي الأسبق (الرئيس السابع للجمهورية الصومالية)، وعلى الرغم من أن الاجتماع تخللته مناسبات الأيام الوطنية الصومالية، إلا أن الطرفين توصلا إلى بعض التفاهمات حول مواضيع النقاش بعد استئناف الحوار في 3 يوليو(تموز) المقبل".وأشار المحلل السياسي إلى أنه "من بين المواضيع المقرر النقاش حولها بداية شهر يوليو القادم هي، تعزيز وحدة البلاد وترسيخها، آلية وأنظمة مراجعة الدستور، الأمن والقضاء على ما يسمى بالإرهاب، نظام انتخابات مباشرة متوافق عليها".الانتخابات والدستوروقال محمد إن "مراجعة الدستور والانتخابات المباشرة هما محور الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وإن النقاش حولها سيؤدي إلى اتفاق قد ينهي الخلاف أو يخففه، إذ أن المعارضة لا تعارض تحقيق تقدم في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لكن قد تتخوف من أن تؤدي بعض الآليات والوسائل التي تتخذها الحكومة الفيدرالية لتحقيق ذلك إلى استئثار بالسلطة واستبداد بالرأي، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على البلاد أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو ما ما يدفع الحكومة الفيدرالية إلى طمأنة المعارضة بدعوتها إلى الحوار وفتح أبوابها للمعنيين بالقضية الصومالية".وكان الرئيس حسن شيخ محمود، قد أطلق قبل أيام، "الرؤية الوطنية الصومالية 2060"، داعيًا إلى انتخابات رئاسية مباشرة، وحثّ الصوماليين على التكاتف حول السلام والتنمية والتماسك الوطني.وقال: "لقد حان الوقت لنتجاوز اليأس ونحتضن الابتكار والعمل الجماعي، هذه الرؤية هي الجسر الذي يربط بين الحاضر والمستقبل – الإرث الذي نتركه وراءنا والوعد الذي ننقله للأجيال القادمة".وحدد الرئيس ركائز للرؤية الوطنية، وهي الوحدة الوطنية والحفاظ على القيم الصومالية، حلول محلية متجذرة في الواقع المحلي والمصلحة العامة حجر الزاوية في الحكم.وحثّ الرئيس الصومالي المواطنين في الداخل والخارج على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدا أن نجاح الرؤية يعتمد على الجهد الجماعي لجميع الصوماليين، قائلا: "لقد دخل الصومال حقبة جديدة"9، مؤكدا على التقدم المطرد الذي تشهده البلاد نحو التنمية المستدامة.ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

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