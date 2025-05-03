https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-نحو-50-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-أمنية-1100141744.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل نحو 50 عنصرا من حركة "الشباب" خلال عملية أمنية
الجيش الصومالي يعلن مقتل نحو 50 عنصرا من حركة "الشباب" خلال عملية أمنية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الصومالي، عن "مقتل نحو 50 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية أمنية جنوب شرق البلاد". 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T23:31+0000
2025-05-03T23:31+0000
2025-05-03T23:31+0000
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وأفاد الجيش الصومالي، في بيان له، بأن "العملية العسكرية التي تم تنفيذها بإقليم شبيلي الوسطى الليلة الماضية أسفرت عن مقتل نحو 50 عنصرا من حركة الشباب"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تأتي غداة مقتل 10 من الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" على أيدي القوات الصومالية في عملية بإقليم شبيلي الوسطى.وسقطت قذائف هاون، الشهر الماضي، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل.ونقل موقع "آرلادي ميديا" المحلي أن القذائف أصابت مناطق سكنية مجاورة للقصر الرئاسي في حادث وصفه بالتصعيد المقلق.وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في منطقة سقوط القذائف، حيث بدأت فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الهجوم. وأفاد مصدر أمني أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحليل مسار القذائف لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
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الصومال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الصومالي يعلن مقتل نحو 50 عنصرا من حركة "الشباب" خلال عملية أمنية
أعلن الجيش الصومالي، عن "مقتل نحو 50 عنصرا من حركة الشباب خلال عملية أمنية جنوب شرق البلاد".
وأفاد الجيش الصومالي، في بيان له، بأن "العملية العسكرية التي تم تنفيذها بإقليم شبيلي الوسطى الليلة الماضية أسفرت عن مقتل نحو 50 عنصرا من حركة الشباب"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تأتي غداة مقتل 10 من الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" على أيدي القوات الصومالية في عملية بإقليم شبيلي الوسطى.
وسقطت قذائف هاون، الشهر الماضي، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل
.
ونقل موقع "آرلادي ميديا" المحلي أن القذائف أصابت مناطق سكنية مجاورة للقصر الرئاسي في حادث وصفه بالتصعيد المقلق.
وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في منطقة سقوط القذائف، حيث بدأت فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الهجوم. وأفاد مصدر أمني أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحليل مسار القذائف لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.
يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية
، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.