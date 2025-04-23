https://sarabic.ae/20250423/تركيا-تبدأ-نشر-قوات-عسكرية-في-الصومال-لدعم-الحكومة-1099828009.html

تركيا تبدأ نشر قوات عسكرية في الصومال لدعم الحكومة

تركيا تبدأ نشر قوات عسكرية في الصومال لدعم الحكومة

سبوتنيك عربي

نشرت تركيا 500 جندي في العاصمة الصومالية مقديشو، في المرحلة الأولى من عملية أوسع تشمل إرسال 2500 عسكري لتعزيز دفاعات الحكومة الصومالية في مواجهة تهديدات... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T15:20+0000

2025-04-23T15:20+0000

2025-04-23T15:20+0000

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وقالت صحيفة "صومالي غارديان" إن طائرتين عسكريتين تركيتين وصلتا إلى مطار مقديشو محملتين بالأفراد والمعدات، حيث استقبلهما مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الدفاع الصومالية.ويأتي هذا النشر في إطار تعميق التعاون الأمني بين أنقرة ومقديشو، وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة الصومالية.جاءت هذه الخطوة في أعقاب نكسة كبيرة تعرضت لها القوات الصومالية، بعد سيطرت مقاتلي حركة "الشباب" على قاعدة القيادة المركزية في منطقة آدان يابال بإقليم شبيلي الوسطى الأسبوع الماضي، وأثار سقوط آدان يابال - الذي سبقته سلسلة من التقدمات للحركة المسلحة في عشرات البلدات والقرى - مخاوفاً من توسع نفوذ الجماعة الإرهابية.ويقول محللون إن القوات التركية من المتوقع أن تركز على تأمين المواقع الاستراتيجية في مقديشو، بما في ذلك المنشآت الحكومية والبنى التحتية الحيوية، ومن المرجح أن تتحرك أنقرة بحذر، سعياً لتجنب التورط في الصراع الممتد في الصومال، مع مواصلتها دعم جهود استقرار البلاد.يذكر أن قذائف هاون كانت قد سقطت، يوم 5 أبريل/ نيسان الجاري، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل.ونقل موقع "آرلادي ميديا" المحلي أن القذائف أصابت مناطق سكنية مجاورة للقصر الرئاسي في حادث وصفه بالتصعيد المقلق.وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في منطقة سقوط القذائف، حيث بدأت فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الهجوم. وأفاد مصدر أمني أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحليل مسار القذائف لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

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