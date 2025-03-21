https://sarabic.ae/20250321/الاستخبارات-الصومالية-مقتل-82-مسلحا-من-حركة-الشباب-في-غارات-جوية-جنوبي-البلاد-1098822720.html

الاستخبارات الصومالية: مقتل 82 مسلحا من "حركة الشباب" في غارات جوية جنوبي البلاد

الاستخبارات الصومالية: مقتل 82 مسلحا من "حركة الشباب" في غارات جوية جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية، اليوم الجمعة، مقتل 82 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في غارات جوية على محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T01:38+0000

2025-03-21T01:38+0000

2025-03-21T01:38+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "نفذت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية 6 غارات جوية على منطقتي سبيل وعانولي في محافظة شبيلي السفلى، مما أسفر عن مقتل 82 عضوا من ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، بما في ذلك قيادات إرهابية عليا، بينما أصيب 19 آخرون بجروح خطيرة".وأضاف البيان أن "هذه العمليات تأتي في إطار شل حركة الإرهابيين ودحرهم، بعد أن تلقت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية معلومات استخباراتية عن مجموعة من الإرهابيين الذين كانوا يحاولون زعزعة الأمن في المنطقتين المذكورتين".هذا، وأعلنت وزارة الإعلام الصومالية، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الوطني أحبط هجوما لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو.وأوضحت أنه "في حوالي الساعة 10:32 صباحًا، استهدف انفجار موكب الرئيس في مقديشو، بينما كان في طريقه للانضمام إلى قواتنا على الخطوط الأمامية في هيرشبيلي لتناول الإفطار، وأُحبط الهجوم، ووصل الرئيس بسلام إلى وجهته كما كان مخططا له".هذا، وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين الماضي، بمقتل أكثر من 120 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة، في غارات جوية للجيش الصومالي بالتعاون مع "القوات الصديقة" على مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.

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