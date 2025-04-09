https://sarabic.ae/20250409/الجزائر-والصومال-تدعوان-إلى-عقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-بشأن-اعتداءات-إسرائيل-على-سوريا-1099359176.html

الجزائر والصومال تدعوان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن "اعتداءات" إسرائيل على سوريا

الجزائر والصومال تدعوان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن "اعتداءات" إسرائيل على سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام جزائرية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر والصومال دعتا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول "الاعتداءات" الإسرائيلية على سوريا. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T00:39+0000

2025-04-09T00:39+0000

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الجزائر – سبوتنيك. وذكر التلفزيون الجزائري أن "الجزائر والصومال طلبتا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة آثار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على سوريا الشقيقة".وأضاف أن "طلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي جاء بعد التشاور والاتفاق مع المجموعة العربية في نيويورك".كانت قناة "الإخبارية" السورية، أفادت الخميس الماضي بأن "غارتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا [اللواء 75] قرب الكسوة بريف دمشق".وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسلحين أطلقوا النار على جنوده في منطقة درعا جنوبي سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية. وخلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".وأضاف: "لقد استكملت القوات المهمة دون وقوع إصابات في صفوفها"، مشيرًا إلى أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل. جيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".كما أفادت شبكة "تلفزيون سوريا" بأنه "قتل 10 أشخاص من أبناء مدينة نوى من جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لحرش الجبيلية غربي المدينة".من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية القصف الإسرائيلي على 5 مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، مؤكدة أنها محاولة لتطبيع العنف ما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف العدوان عليها والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.وجاء في بيان للخارجية السورية: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا. ففي انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".وأضاف البيان: "وفي وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاما من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجددا داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما نحث الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء الماضي، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتا" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

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