https://sarabic.ae/20250406/إعلام-صومالي-مصر-وتركيا-تعلقان-رحلاتهما-إلى-مقديشو-عقب-قصف-محيط-مطارها-الدولي-1099266479.html

إعلام صومالي: مصر وتركيا تعلقان رحلاتهما إلى مقديشو عقب قصف محيط مطارها الدولي

إعلام صومالي: مصر وتركيا تعلقان رحلاتهما إلى مقديشو عقب قصف محيط مطارها الدولي

سبوتنيك عربي

أعلنت شركتا "مصر للطيران" و"الخطوط الجوية التركية"، اليوم الأحد، تعلّيق رحلاتهما إلى العاصمة الصومالية مقديشو، عقب قصف محيط مطارها الدولي بقذائف هاون. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T15:09+0000

2025-04-06T15:09+0000

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وأفاد موقع "آرلادي ميديا" الصومالي، بأن "الخطوط الجوية التركية ومصر للطيران أجّلتا رحلاتهما إلى مقديشو بالصومال، المقرر انطلاقها، اليوم الأحد"، مشيرا إلى أن الهجوم الذي استهدف مطار آدم عدي الدولي، أثر على المدرج.وسقطت قذائف هاون، صباح أمس السبت، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل.ونقل موقع "آرلادي ميديا" المحلي أن القذائف أصابت مناطق سكنية مجاورة للقصر الرئاسي في حادث وصفه بالتصعيد المقلق.وعقب الحادث، انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في منطقة سقوط القذائف، حيث بدأت فوراً بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر الهجوم. وأفاد مصدر أمني أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحليل مسار القذائف لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء.يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العمليات الأمنية بالعاصمة الصومالية، حيث كانت وزارة الإعلام الصومالية قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي، عن إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتشددة استهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود، وأسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022 حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر حركة "الشباب" من المناطق الوسطى بالبلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

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