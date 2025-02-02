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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
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السيسي يؤكد الدعم المصري لوحدة الصومال وسلامة أراضيه وحماية الملاحة في البحر الأحمر
السيسي يؤكد الدعم المصري لوحدة الصومال وسلامة أراضيه وحماية الملاحة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جيبوتي، في لقاء حضره... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:35+0000
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ونقل موقع "مصراوي" بيانا صادرا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، جاء فيه إن الوزير الجيبوتي نقل تحيات وتقدير الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلع مصر لتعزيزها في جميع المجالات.وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن "اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين".كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية، لا سيما في القرن الإفريقي، حيث تم استعراض الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة في الصومال، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي استمرار الدعم المصري لوحدة الصومال وسلامة أراضيه.وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في البحر الأحمر، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.وفي وقت سابق، علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، أن تواجد الجيش المصري في الصومال، لا يهدف إلى تهديد أي دولة.وتابع السيسي: "إن مشاركة مصر في هذه البعثة إيجابية، فعلى مدار أكثر من 30 عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال… مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية، وأضاف أن أمن واستقرار الصومال "جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".وشهدت زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، توقيعه مع الرئيس المصري على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.
https://sarabic.ae/20250201/ترامب-يأمر-بشن-غارات-جوية-على-مواقع-إرهابية-في-الصومال-1097386543.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الصومال, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, جيبوتي, الصومال, الأخبار

السيسي يؤكد الدعم المصري لوحدة الصومال وسلامة أراضيه وحماية الملاحة في البحر الأحمر

10:35 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جيبوتي، في لقاء حضره بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى القاهرة.
ونقل موقع "مصراوي" بيانا صادرا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، جاء فيه إن الوزير الجيبوتي نقل تحيات وتقدير الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه الخطوة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلع مصر لتعزيزها في جميع المجالات.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن "اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين".
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كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية، لا سيما في القرن الإفريقي، حيث تم استعراض الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة في الصومال، وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي استمرار الدعم المصري لوحدة الصومال وسلامة أراضيه.
وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في البحر الأحمر، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
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وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، أن تواجد الجيش المصري في الصومال، لا يهدف إلى تهديد أي دولة.
وتابع السيسي: "إن مشاركة مصر في هذه البعثة إيجابية، فعلى مدار أكثر من 30 عاما ونحن نتألم لما يحدث في الصومال… مشاركتنا تهدف في الأساس للتضامن مع الأشقاء في الصومال"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية، وأضاف أن أمن واستقرار الصومال "جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".
وشهدت زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، توقيعه مع الرئيس المصري على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعهم وزيرا خارجية الدولتين.
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