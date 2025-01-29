https://sarabic.ae/20250129/هل-انتهى-الصراع-بين-إثيوبيا-والصومال-بعد-اتفاق-أنقرة؟-1097289182.html

هل انتهى الصراع بين إثيوبيا والصومال بعد اتفاق أنقرة؟

هل انتهى الصراع بين إثيوبيا والصومال بعد اتفاق أنقرة؟

سبوتنيك عربي

يُعد اتفاق السلام بين الصومال وإثيوبيا والذي تم توقيعه قبل أسابيع في العاصمة التركية أنقرة خطوة تاريخية وصمام أمان للقرن الأفريقي بعد أن أوشكت الأوضاع على... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T18:39+0000

2025-01-29T18:39+0000

2025-01-29T18:39+0000

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فما هو مصير العلاقات بين أديس أبابا و مقديشيو في ظل التوترات التي تسود الشرق الأوسط والمنطقة وبشكل خاص القرن الأفريقي؟بداية، يقول ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية: "في تقديري بعد إعلان أنقرة للمصالحة بين إثيوبيا والصومال أن الصراع السياسي والدبلوماسي بين البلدين قد انتهى، وما يؤكد ذلك هو الزيارات المتبادلة للمسؤولين من الجانبين، كما عادت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بعد إعلان العاصمة التركية أنقرة، حيث زار وزير الخارجية الصومالي إثيوبيا، تبع ذلك زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد إلى الصومال وتم توقيع اتفاقات أمنية بين البلدين".إعلان أنقرةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد زيارات الوزراء كانت هناك زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إثيوبيا في 11 يناير/كانون ثاني الجاري والتقى رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، كانت تلك الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي حملتها وزيرة الدفاع الإثيوبية إلى مقديشيو، وخلال تلك القمة في أديس أبابا أكد الطرفان على الالتزام بإعلان أنقرة واستعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، هذا الأمر يعني بدأ الصومال وإثيوبيا صفحة جديدة في العلاقات واستعادة التطبيع".وأشار أحمد، إلى أن "الوساطة التركية وإعلان أنقرة وجد دعما إقليميا ودوليا، الأمر الذي جعل التحالفات ضد إثيوبيا ليس لها معنى ولا مبررات لوجودها بحجة مناصرة الصومال ومساعدته، وأعتقد من ناحيتي أن الصراع السياسي والدبلوماسي بين الصومال وإثيوبيا قد انتهى باتفاق أنقرة ويجري حاليا تأسيس مرحلة جديدة من بناء الثقة بين البلدين والاستعداد للمفاوضات المتفق عليها نهاية شهر فبراير/ شباط القادم".رسائل طمأنةوأكد رئيس المعهد الإثيوبي، أنه "بعد إعلان أنقرة وتبادل الزيارات بين المسؤولين الإثيوبيين والصوماليين، علاوة على الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس الصومالي ووزير خارجيته إلى كل من مصر وإريتريا لتوضيح النقاط التي وردت في اتفاق أنقرة، تلك التحركات الصومالية بمثابة إعطاء تطمينات لكل من أسمرة والقاهرة، بأن الاتفاق الذي جرى بين إثيوبيا والصومال في أنقرة وبوساطة تركية، كما أن تلك التحركات تؤكد على "انتهاء الصراع" بين الجانبين الصومالي والإثيوبي".وشدد أحمد، على أن"الزيارات والرسائل التي يقوم بها الجانب الصومال تقول للمنطقة والعالم، إن كل المهددات المحتملة التي كانت قبل إعلان أنقرة قد انتهت، وسوف تشهد المرحلة القادمة الدخول في سلام ومفاوضات وتطبيع العلاقات، كما يعزز الاتفاق الإثيوبي الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة والشرق الأوسط بشكل عام".تعقيدات كثيرةفي المقابل، يقول عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي: "ليس من السهل الجزم بنهاية الخلاف الصومالي الإثيوبي بهذا الاتفاق، إذ أن الخلاف بين الدولتين ممتد وضارب في الجذور التاريخية بينهما، لكن من الممكن أن يساهم هذا الاتفاق في تهدئة التوترات الآنية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "هذا الاتفاق بين الصومال وإثيوبيا برعاية تركيا ربما جاء في ظروف داخلية صعبة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية، من خلاف مع ولايتي جوبالاند وبونتلاند من جانب، ومعارضة سياسية في مقديشو ترفض الإجراءات الانتخابية التي تنظمها الحكومة الفيدرالية، مما لا يسمح لها بمواجهة هذه الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية معا".هدوء نسبيوأوضح محمد: "السيناريوهات المحتملة للعلاقات بين البلدين طبقا لهذا الاتفاق، تتمثل ربما في هدوء نسبي في العلاقات بين الدولتين، طالما التزم كل منهما ببنود الاتفاق".وتابع محمد: "السيناريو الثاني في تلك الأزمة قد يكون انهيار الاتفاق إذا واصلت الحكومة الإثيوبية، خروقاتها للاتفاق، وانتهاكها لسيادة البلاد، حيث إن هناك تقارير تفيد بأن القوات الإثيوبية تمرح وتسرح في المناطق الحدودية، إلى جانب اختراقها للمجال الجوي الصومالي في المناطق الجنوبية للبلاد".مذكرة التفاهموفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، يقول الدكتور حسن شيخ علي، الأستاذ في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، إن "العلاقات بين الصومال وإثيوبيا كانت سيئة منذ الأزل، إلا أنها زادت سوءا بعد أن حاولت إثيوبيا الاستيلاء على جزء من الصومال، بعد أن وقّعت إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، التي هي جزء من الصومال".وأضاف شيخ علي: "إن الأطماع الصومالية تجاه البحار الصومالية ساهم في التوتر الأمني في القرن الأفريقي، خاصة بعد أن وقّعت إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، التي تعتبرها الصومال جزء لا يتجزأ عن الصومال العظيم، وبينما كان الوضع الأمني والدبلوماسي متوتر جدا، تدخلت تركيا والتي وقعت اتفاقية دفاعية مشتركة بين الصومال وتركيا، لحماية الصومال من التوغل الإثيوبي".وأشار شيخ علي، إلى أنه "في يوم 11 نوفمبر(تشرين ثاني) 2024، برعاية تركية، تم اللقاء بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مدينة أنقرة، وبعد مداولات ونقاش حاد، حسب المراقبين، عدلت إثيوبيا عن موقفها تجاه سيادة الصومال، وبدلًا عن التمسك بمذكرة التفاهم مع أرض الصومال، تقدمت إثيوبيا بطلب تريد من خلاله الاستخدام في الموانئ الصومالية حسب الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين الدول الحبيسة والدول البحرية، والصومال أصلا لم تكن تعترض على توفير منافذ بحرية لإثيوبيا حسب العهود والمواثيق الدولية، التي ترعى مصالح الدول الحبيسة مثل إثيوبيا".تراجع إثيوبيوحول مستقبل العلاقات بين الصومال ومصر بعد توقيع اتفاق المصالحة الصومالية مع إثيوبيا، يقول أستاذ الدراسات الأمنية حسن شيخ علي: "يرى بعض المراقبين أن إثيوبيا تراجعت عن طموحاتها بالتغول في الصومال بعد أن وقعت الصومال اتفاقية الدفاع المشترك مع جمهورية مصر العربية، ومن ثم استفادت الصومال من الحضور المصري في القرن الأفريقي والتزامها بالدفاع عن سيادة الصومال من أي اعتداء خارجي- بالذات جارتها إثيوبيا".ولفت شيخ علي إلى أن "الوضع الأمني في القرن الأفريقي مازال غير مستقر حتى هذه اللحظة، مع بعض الأمل بعد أن تدخلت تركيا بكل ثقلها الدبلوماسي في تهدئة الوضع والكل في حالة من الترقب، الجميع يسأل.. هل تلتزم إثيوبيا بالقوانين والعهود الدولية تجاه سيادة الصومال، أم سيستمر تدخلها العسكري والسياسي في الشأن الصومالي الداخلي؟".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أسابيع قليلة، أن الصومال وإثيوبيا توصلتا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أنقرة، قال أردوغان: "آمل أن يكون هذا الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون بين مقديشو وأديس أبابا".واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا و مستداما... تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية"، وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية شباط/ فبراير المقبل، محادثات فنية تستغرق على الأكثر 4 أشهر، بهدف حل الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء الماضي، لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليتين لم تسفر عن تقدم ملحوظ.وخلال المناقشات السابقة التي جرت في حزيران/يونيو وآب/ أغسطس 2024 في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر.وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.وأعرب أردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر.وقال: "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم … سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا".من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد: "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي… إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر".وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".بدوره، قال الرئيس الصومالي: "اتفاق أنقرة وضع حدا للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا"، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي".وذكر التلفزيون الصومالي أن "شيخ محمود، وأردوغان عقدا مناقشات خلال اجتماعهما الثنائي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وتمهيد الطريق لجولة ثالثة من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا".وقالت الرئاسة التركية على منصة "إكس" إن أردوغان عقد اجتماعات ثنائية مع الزعيمين، ولم ترد تفاصيل أخرى عن محتوى الاجتماعات.كان البلدان المتجاوران على خلاف منذ أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/كانون الثاني 2024 مع منطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.أثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، مما أثار أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة.

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