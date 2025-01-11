https://sarabic.ae/20250111/مصر-والصومال-وإريتريا-تتفق-على-حصر-أمن-البحر-الأحمر-بالدول-المطلة-عليه-1096685431.html

مصر والصومال وإريتريا تتفق على حصر أمن البحر الأحمر بالدول المطلة عليه

مصر والصومال وإريتريا تتفق على حصر أمن البحر الأحمر بالدول المطلة عليه

سبوتنيك عربي

شددت مصر والصومال وإريتريا، خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، اليوم السبت، على ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T13:41+0000

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وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، الأوضاع في المنطقة وسبل حفظ الاستقرار بها، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان والصومال، وقضايا الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث، حسبما ذكرت قناة "العربية".واتفق الوزراء على إنشاء آلية ثلاثية للاجتماع بشكل دوري لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما رحبوا بالتقدم المحرز في التعاون لحفظ الأمن في الصومال ودعم وحدته وسيادته، وبحثوا سبل مساعدة الصومال في بناء مؤسساته وتمكينه من مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراته على حماية حدوده البحرية والبرية.يُذكر أن رؤساء مصر وإريتريا والصومال، كانوا قد أكدوا في بيان مشترك عقب قمة جمعتهم في أسمرة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على دعم الصومال ووحدة أراضيه ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد أمنه وسلامته. واتفق القادة آنذاك على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة والتصدي للتدخلات في شؤونها الداخلية، كما تم الاتفاق خلال القمة على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الدول الثلاث للتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الاثنين الماضي، قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر، خلال لقائه مع فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.وقال موقع "اليوم السابع"، إن عبد العاطي، بحث كذلك سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول الجانبان ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر، على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس.

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