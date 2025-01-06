https://sarabic.ae/20250106/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-وأهدافا-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-1096543018.html
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T19:21+0000
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2025-01-06T19:21+0000
إسرائيل
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".وتابع: "العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، بطائرة مسيرة".وأوضح البيان: "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرة مسيرة".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250105/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-إسرائيلي-جنوبي-حيفا-1096486464.html
https://sarabic.ae/20250105/الأمم-المتحدة-تحث-أنصار-الله-على-اتخاذ-إجراءات-ملموسة-لتمهيد-الطريق-لعملية-سياسية-في-اليمن-1096510117.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".
وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".
وتابع: "العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، بطائرة مسيرة".
وأوضح البيان: "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرة مسيرة".
وأشار البيان إلى أن "العمليات حققت أهدافها بنجاح".
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي
، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن
، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.