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"خطوة هامة"... إثيوبيا تنظم حدثا جديدا بشأن سد النهضة
"خطوة هامة"... إثيوبيا تنظم حدثا جديدا بشأن سد النهضة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إثيوبية، بأن مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي قد اقترب من الانتهاء، حيث بلغت نسبة اكتماله 97.6%. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T06:46+0000
2025-01-12T06:46+0000
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، يحظى المشروع بدعم شعبي غير مسبوق، حيث أسهم المواطنون الإثيوبيون بأكثر من 20 مليار بير إثيوبي لتحقيق هذا الإنجاز.من جانبه، أكد أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد، على أهمية التبرعات الشعبية في دعم المشروع الذي يُعد رمزًا لطموحات إثيوبيا نحو التنمية المستدامة.وبدوره، أشاد سلمون ديستا، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بالدور الكبير للمؤسسات المالية في تقديم الدعم المالي للمشروع وأهداف التنمية الوطنية.كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى مضاعفة جهودها لضمان إتمام المرحلة النهائية من السد.وقد أثار بناء السد توترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث تخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، بينما يُبدي السودان مخاوف بشأن تأثير السد على تدفق المياه وسلامة السدود السودانية.وعلى الرغم من المفاوضات المتكررة برعاية الاتحاد الأفريقي ودول أخرى، لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل السد.
https://sarabic.ae/20250111/رصد-نشاط-تكتوني-خطر-الزلازل-يهدد-سد-النهضة-الإثيوبي-والروصيرص-السوداني-1096675715.html
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أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أفريقيا, العالم, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أفريقيا, العالم, الأخبار

"خطوة هامة"... إثيوبيا تنظم حدثا جديدا بشأن سد النهضة

06:46 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 2013
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Elias Asmare
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أفادت تقارير إثيوبية، بأن مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي قد اقترب من الانتهاء، حيث بلغت نسبة اكتماله 97.6%.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، يحظى المشروع بدعم شعبي غير مسبوق، حيث أسهم المواطنون الإثيوبيون بأكثر من 20 مليار بير إثيوبي لتحقيق هذا الإنجاز.

وفي سياق دعم المراحل النهائية للمشروع، نظمت الحكومة الإثيوبية حدثا خاصا لجمع التبرعات بهدف جمع 110 مليون بير إضافية.

من جانبه، أكد أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد، على أهمية التبرعات الشعبية في دعم المشروع الذي يُعد رمزًا لطموحات إثيوبيا نحو التنمية المستدامة.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
"رصد نشاط تكتوني".. خطر الزلازل يهدد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني
أمس, 08:53 GMT
وبدوره، أشاد سلمون ديستا، نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بالدور الكبير للمؤسسات المالية في تقديم الدعم المالي للمشروع وأهداف التنمية الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى مضاعفة جهودها لضمان إتمام المرحلة النهائية من السد.

يشار إلى أن سد النهضة الإثيوبي، الذي يقع على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، يُعد أكبر سد في أفريقيا، بطاقة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب.

وقد أثار بناء السد توترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث تخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، بينما يُبدي السودان مخاوف بشأن تأثير السد على تدفق المياه وسلامة السدود السودانية.
وعلى الرغم من المفاوضات المتكررة برعاية الاتحاد الأفريقي ودول أخرى، لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل السد.
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