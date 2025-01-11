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https://sarabic.ae/20250111/رصد-نشاط-تكتوني-خطر-الزلازل-يهدد-سد-النهضة-الإثيوبي-والروصيرص-السوداني-1096675715.html
"رصد نشاط تكتوني".. خطر الزلازل يهدد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني
"رصد نشاط تكتوني".. خطر الزلازل يهدد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني
سبوتنيك عربي
كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان، أن "عمليات الرصد الزلزالي في المنطقة المحيطة بسد الروصيرص في السودان وسد النهضة في إثيوبيا، أظهرت وجود نشاط... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:53+0000
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وتوقعت هيئة الأبحاث الجيولوجية، في بيان لها، بأن "يكون للنشاط التكتوني بمنطقة سدي النهضة والروصيرص انعكاسات على المنطقة حال حدوث هزات متوسطة أو قوية وذلك للعدد الكثيف للهزات الأرضية المسجلة في بحيرة السد خلال فترة الرصد"، حسب موقع "سودان تريبيون".وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفقا لما أعلنه مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت البلاد زلزالا بقوة 5.8 درجة يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق.وذكرت الحكومة الإثيوبية، وقتها، أن هذه الزلازل "تتزايد من حيث الحجم والوتيرة"، مضيفة أنها أرسلت فرقا لتقييم الأضرار.ويبعد سد النهضة الإثيوبي أكثر من 20 كيلومتر من الحدود السودانية وحوالي 100 كيلومتر من سد الروصيرص داخل السودان، وهناك ثمة مخاوف من تضرر "سد النهضة"، الذي يحجز خلفه بحيرة عملاقة تمتد على 1800 كيلو متر بسعة 74 مليار متر مكعب.
https://sarabic.ae/20241009/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-حدوث-زلزال-حول-سد-النهضة---عاجل-1093571066.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم

"رصد نشاط تكتوني".. خطر الزلازل يهدد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني

08:53 GMT 11.01.2025
© Getty Images / Anadoluسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
كشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان، أن "عمليات الرصد الزلزالي في المنطقة المحيطة بسد الروصيرص في السودان وسد النهضة في إثيوبيا، أظهرت وجود نشاط تكتوني بالمنطقة رغم الادعاء السابق بأنها غير نشطة تكتونيا.
وتوقعت هيئة الأبحاث الجيولوجية، في بيان لها، بأن "يكون للنشاط التكتوني بمنطقة سدي النهضة والروصيرص انعكاسات على المنطقة حال حدوث هزات متوسطة أو قوية وذلك للعدد الكثيف للهزات الأرضية المسجلة في بحيرة السد خلال فترة الرصد"، حسب موقع "سودان تريبيون".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إثيوبيا تعلق لأول مرة على "حدوث زلزال حول سد النهضة"
9 أكتوبر 2024, 08:25 GMT
وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفقا لما أعلنه مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد)، وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت البلاد زلزالا بقوة 5.8 درجة يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق.
وذكرت الحكومة الإثيوبية، وقتها، أن هذه الزلازل "تتزايد من حيث الحجم والوتيرة"، مضيفة أنها أرسلت فرقا لتقييم الأضرار.
ويبعد سد النهضة الإثيوبي أكثر من 20 كيلومتر من الحدود السودانية وحوالي 100 كيلومتر من سد الروصيرص داخل السودان، وهناك ثمة مخاوف من تضرر "سد النهضة"، الذي يحجز خلفه بحيرة عملاقة تمتد على 1800 كيلو متر بسعة 74 مليار متر مكعب.
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