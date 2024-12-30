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إثيوبيا تحسم الجدل حول ما تردد بشأن زلازل تهدد سد النهضة
إثيوبيا تحسم الجدل حول ما تردد بشأن زلازل تهدد سد النهضة
سبوتنيك عربي
نفى مسؤولون إثيوبيون بشكل قاطع جميع الأنباء المتداولة حول تهديد زلازلي لسد النهضة، مؤكدين أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T07:09+0000
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جاء هذا النفي على خلفية الزلزال، الذي ضرب منطقة أواش فينتالي أقصى شمال إثيوبيا، حيث ربطت بعض التقارير الإعلامية هذا الزلزال بسلامة سد النهضة، مدعية أن السد معرض لخطر الانهيار بسبب النشاط الزلزالي في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، عن المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، أن "الدراسات الجيولوجية الشاملة، التي أجريت على المنطقة قبل بدء بناء السد، وأثنائه وبعده، لم تسجل أي مؤشرات على وجود أي خطر زلزالي يهدد السد".وأضاف المسؤول الإثيوبي أن "نتائج الدراسات تشير بوضوح إلى أن سد النهضة بُني في منطقة جيولوجية مستقرة ولا يتأثر بالزلازل، التي تحدث في مناطق أخرى".واتهم المسؤول الإثيوبي بعض الأطراف بمحاولة "تشويه صورة سد النهضة ونشر معلومات مغلوطة بهدف إثارة البلبلة والقلق في المنطقة"، وأكدوا أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى عرقلة تقدم إثيوبيا وتنميتها المستدامة".في السياق ذاته، صرحت مصادر إثيوبية علمية متخصصة بأن "منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلازال خلال الخمسين عاما الماضية، وإن القشرة الأرضية المتحركة توجد شرق مدينة أديس أبابا وإن هذه المزاعم فقط من أجل خلق تخوف وزعزعة في المنطقة وإن التطرق لمثل هذه الأشياء يشبه إحياء ميت وإنه يتم بث مثل هذه الادعاءات عبر أشخاص ليس لديها معرفة متخصصة بالمجال".وأشاد الخبراء الإثيوبيون بمشروع سد النهضة، واصفين إياه بأنه "إنجاز تاريخي يعكس إرادة الشعب الإثيوبي وعزمه على تحقيق التنمية الشاملة والرخاء"، مؤكدين أن "السد سيوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الإثيوبي ويدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات".وناشد الخبراء جميع الأطراف "التوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب حول سد النهضة"، ودعوا إلى الحوار البناء والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.وفي وقت سابق، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بجامعة القاهرة، من وقوع 3 زلازل صباح أمس الأحد، 3 في إثيوبيا، بإجمالي 52 زلزالا لعام 2024، مسجلا رقمًا قياسيًا.وأوضح شراقي، في منشور له عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المتوسط 5 زلازل سنويا قبل بدء التخزين في سد النهضة، 20 زلزال في 8 أيام فقط (21 -29 ديسمبر 2024) بقوة 4.6، 4.5، 4.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم في منطقة الأخدود الإثيوبي الساعة 3:51، 5:19، 5:57 ص بتوقيت القاهرة، على بعد 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من أديس أبابا العاصمة".وتابع أن "سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا في إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار مصر الآن

إثيوبيا تحسم الجدل حول ما تردد بشأن زلازل تهدد سد النهضة

07:09 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Elias Asmare
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نفى مسؤولون إثيوبيون بشكل قاطع جميع الأنباء المتداولة حول تهديد زلازلي لسد النهضة، مؤكدين أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع".
جاء هذا النفي على خلفية الزلزال، الذي ضرب منطقة أواش فينتالي أقصى شمال إثيوبيا، حيث ربطت بعض التقارير الإعلامية هذا الزلزال بسلامة سد النهضة، مدعية أن السد معرض لخطر الانهيار بسبب النشاط الزلزالي في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، عن المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، أن "الدراسات الجيولوجية الشاملة، التي أجريت على المنطقة قبل بدء بناء السد، وأثنائه وبعده، لم تسجل أي مؤشرات على وجود أي خطر زلزالي يهدد السد".
وأضاف المسؤول الإثيوبي أن "نتائج الدراسات تشير بوضوح إلى أن سد النهضة بُني في منطقة جيولوجية مستقرة ولا يتأثر بالزلازل، التي تحدث في مناطق أخرى".
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واتهم المسؤول الإثيوبي بعض الأطراف بمحاولة "تشويه صورة سد النهضة ونشر معلومات مغلوطة بهدف إثارة البلبلة والقلق في المنطقة"، وأكدوا أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى عرقلة تقدم إثيوبيا وتنميتها المستدامة".
في السياق ذاته، صرحت مصادر إثيوبية علمية متخصصة بأن "منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلازال خلال الخمسين عاما الماضية، وإن القشرة الأرضية المتحركة توجد شرق مدينة أديس أبابا وإن هذه المزاعم فقط من أجل خلق تخوف وزعزعة في المنطقة وإن التطرق لمثل هذه الأشياء يشبه إحياء ميت وإنه يتم بث مثل هذه الادعاءات عبر أشخاص ليس لديها معرفة متخصصة بالمجال".
وأشاد الخبراء الإثيوبيون بمشروع سد النهضة، واصفين إياه بأنه "إنجاز تاريخي يعكس إرادة الشعب الإثيوبي وعزمه على تحقيق التنمية الشاملة والرخاء"، مؤكدين أن "السد سيوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات الشعب الإثيوبي ويدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات".
وناشد الخبراء جميع الأطراف "التوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب حول سد النهضة"، ودعوا إلى الحوار البناء والتعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.
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وفي وقت سابق، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه بجامعة القاهرة، من وقوع 3 زلازل صباح أمس الأحد، 3 في إثيوبيا، بإجمالي 52 زلزالا لعام 2024، مسجلا رقمًا قياسيًا.
وأوضح شراقي، في منشور له عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المتوسط 5 زلازل سنويا قبل بدء التخزين في سد النهضة، 20 زلزال في 8 أيام فقط (21 -29 ديسمبر 2024) بقوة 4.6، 4.5، 4.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم في منطقة الأخدود الإثيوبي الساعة 3:51، 5:19، 5:57 ص بتوقيت القاهرة، على بعد 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من أديس أبابا العاصمة".
وتابع أن "سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا في إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضًا للزلازل والبراكين".
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