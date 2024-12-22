https://sarabic.ae/20241222/إثيوبيا-تعلن-عن-إنجاز-ضخم-في-الطاقة-مع-اكتمال-بناء-سد-النهضة-1096053020.html

إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة

إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة

سبوتنيك عربي

أعلنت إثيوبيا أنها تنتج الطاقة حاليا من 19 محطة للطاقة المتجددة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي، ومزرعة الرياح عائشة"، وهي مشروعات تنتج الكهرباء باستخدام... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T09:19+0000

2024-12-22T09:19+0000

2024-12-22T09:19+0000

أخبار إثيوبيا

أخبار سد النهضة الإثيوبي

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092275457_0:138:1363:905_1920x0_80_0_0_245f69563d950fceb5e7cefe49306fd7.jpg

وأشارت مدير العلاقات العامة والاتصالات في الهيئة، فيسها غيتاشو، إلى أن "محطات الطاقة النظيفة هذه مجتمعة لديها قدرة توليد تبلغ 6879 ميغاوات، وهو ما يترجم إلى إنتاج سنوي يبلغ 23059 غيغاوات في الساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.وأضافت أن "سد النهضة ومزرعة الرياح "عائشة" يعملان حاليا بالتوربينات المتاحة لديهما، ومع ذلك، عند الانتهاء الكامل من مشاريع مثل سد النهضة الإثيوبي ومحطة "عائشة" ومحطة "كويشا" للطاقة الكهرومائية، ومحطات طاقة الرياح "أسيلا"، فمن المتوقع أن ترتفع القدرة السنوية الإجمالية لتوليد الكهرباء إلى 7240 ميغاوات". وأردفت أن "هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع قدرة إنتاج الطاقة في إثيوبيا، من 5656 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 12000 ميغاوات، مما يعزز مكانة البلاد كمركز رئيسي". وكان المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل، كشف في الفترة الماضية أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية. وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

https://sarabic.ae/20241031/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يوجه-رسالة-قوية-مع-اقتراب-سد-النهضة-من-اكتماله-1094359598.html

https://sarabic.ae/20241207/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-إثيوبيا-والحكومة-تستعيد-أكثر-من-نصفها-1095586684.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار