إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل، "مفاوضات غزة" تدخل "مرحلة التفاصيل" النهائية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241222/إثيوبيا-تعلن-عن-إنجاز-ضخم-في-الطاقة-مع-اكتمال-بناء-سد-النهضة-1096053020.html
إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة
إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة
سبوتنيك عربي
أعلنت إثيوبيا أنها تنتج الطاقة حاليا من 19 محطة للطاقة المتجددة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي، ومزرعة الرياح عائشة"، وهي مشروعات تنتج الكهرباء باستخدام... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T09:19+0000
2024-12-22T09:19+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092275457_0:138:1363:905_1920x0_80_0_0_245f69563d950fceb5e7cefe49306fd7.jpg
وأشارت مدير العلاقات العامة والاتصالات في الهيئة، فيسها غيتاشو، إلى أن "محطات الطاقة النظيفة هذه مجتمعة لديها قدرة توليد تبلغ 6879 ميغاوات، وهو ما يترجم إلى إنتاج سنوي يبلغ 23059 غيغاوات في الساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.وأضافت أن "سد النهضة ومزرعة الرياح "عائشة" يعملان حاليا بالتوربينات المتاحة لديهما، ومع ذلك، عند الانتهاء الكامل من مشاريع مثل سد النهضة الإثيوبي ومحطة "عائشة" ومحطة "كويشا" للطاقة الكهرومائية، ومحطات طاقة الرياح "أسيلا"، فمن المتوقع أن ترتفع القدرة السنوية الإجمالية لتوليد الكهرباء إلى 7240 ميغاوات". وأردفت أن "هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع قدرة إنتاج الطاقة في إثيوبيا، من 5656 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 12000 ميغاوات، مما يعزز مكانة البلاد كمركز رئيسي". وكان المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل، كشف في الفترة الماضية أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية. وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20241031/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يوجه-رسالة-قوية-مع-اقتراب-سد-النهضة-من-اكتماله-1094359598.html
https://sarabic.ae/20241207/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-إثيوبيا-والحكومة-تستعيد-أكثر-من-نصفها-1095586684.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092275457_30:0:1237:905_1920x0_80_0_0_a11a6375af36974470b6ae18ee60a46f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إثيوبيا تعلن عن "إنجاز ضخم" في الطاقة مع اكتمال بناء سد النهضة

09:19 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
أعلنت إثيوبيا أنها تنتج الطاقة حاليا من 19 محطة للطاقة المتجددة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي، ومزرعة الرياح عائشة"، وهي مشروعات تنتج الكهرباء باستخدام توربيناتها النشطة.
وأشارت مدير العلاقات العامة والاتصالات في الهيئة، فيسها غيتاشو، إلى أن "محطات الطاقة النظيفة هذه مجتمعة لديها قدرة توليد تبلغ 6879 ميغاوات، وهو ما يترجم إلى إنتاج سنوي يبلغ 23059 غيغاوات في الساعة"، وفقا لوكالة أنباء "فانا" الإثيوبية.
وأضافت أن "سد النهضة ومزرعة الرياح "عائشة" يعملان حاليا بالتوربينات المتاحة لديهما، ومع ذلك، عند الانتهاء الكامل من مشاريع مثل سد النهضة الإثيوبي ومحطة "عائشة" ومحطة "كويشا" للطاقة الكهرومائية، ومحطات طاقة الرياح "أسيلا"، فمن المتوقع أن ترتفع القدرة السنوية الإجمالية لتوليد الكهرباء إلى 7240 ميغاوات".
وأردفت أن "هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع قدرة إنتاج الطاقة في إثيوبيا، من 5656 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 12000 ميغاوات، مما يعزز مكانة البلاد كمركز رئيسي".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة قوية مع اقتراب سد النهضة من اكتماله
31 أكتوبر, 13:59 GMT
وكان المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل، كشف في الفترة الماضية أنه مع اكتمال بناء سد النهضة، سيكون من الممكن حماية الوجهات السياحية بقوة شرطة موثوقة، كما أنه سيجعل من الممكن إنشاء منظمة شرطة ذات كفاءة وتنافسية للمهام المستقبلية.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
انقطاع كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها
7 ديسمبر, 19:43 GMT
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала