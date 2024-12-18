مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241218/مظاهرات-حاشدة-في-إثيوبيا-ماذا-يحدث-هناك؟-1095927857.html
مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟
مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟
سبوتنيك عربي
خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T15:00+0000
2024-12-18T15:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409234_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_01762c7cf706b45480a2abfb2696ec26.jpg
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: "السلام للجميع، والجميع من أجل السلام". وأضافت الوكالة أن تلك المظاهرات "تعكس هذه الفعاليات الشعبية التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".في السياق ذاته، وجه المتظاهرون رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.ومن بين المدن التي جرت فيها المسيرات مدينة ديسي وسيكوتا وميتيما وجوندار، حيث تجمع أفراد المجتمع للتعبير عن التزامهم بالسلام والتنمية، مطالبين بـ"مثول القوى المتطرفة أمام القانون"، وتعهدوا بحماية السلام من أجل الهدوء وتنمية الإقليم ؛ وأعربوا عن دعمهم للإجراء الذي ستتخذه الحكومة لتعزيز السلام. وجاء من بين مطالب المتظاهرين للحكومة الحفاظ على السلام وسلامة المواطنين، كما طالبوا المتطرفين بوقف عمليات القتل والاختطاف وتشريد المواطنين الأبرياء.وكانت الحكومة الإثيوبية قد أظهرت الحكومة الإثيوبية جهودها الثابت في تسريع التنمية من خلال تعزيز السلام في جميع أنحاء البلاد، وأكدت باستمرار التزامها بالإجماع الوطني من خلال لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.من جانبه، دعا نائب رئيس حزب الازدهار آدم فرح الجماعات المسلحة في إقليم أمهرا للعودة إلى المسار السلمي، وقال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن شعب إقليم أمهرا خرج بأعداد كبيرة مطالبين بالسلام وسيادة القانون ومحاسبة الجماعات المتطرفة المسؤولة عن الفظائع ضد الأفراد الأبرياء، معربًا عن دعمهم القوي لدعوة الحكومة المتكررة للسلام.وأعرب السياسي الإثيوبي عن امتنانه للشعب على دعوتهم للسلام، وقال إن الحكومة بقيادة حزب الازدهار ستواصل بذل جهود لا تعرف الكلل من أجل الشعب حتى يتمكن الإقليم من العودة بشكل كامل إلى الأنشطة السلمية، مطالباالمجموعة المسلحة العاملة في الإقليم بمواصلة المسار السلمي من خلال فهم مطالب الناس الذين تظاهروا في عدة مناسبات بما في ذلك خلال مسيرات اليوم.
https://sarabic.ae/20241217/من-إثيوبيا-دولة-عربية-تترشح-لمنصب-هام-في-الاتحاد-الأفريقي-1095896263.html
https://sarabic.ae/20241207/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-إثيوبيا-والحكومة-تستعيد-أكثر-من-نصفها-1095586684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409234_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0873fec0d630e66647b86fe03aa92d2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا

مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟

15:00 GMT 18.12.2024
© AP Photoعلم إثيوبيا
علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: "السلام للجميع، والجميع من أجل السلام".
وأضافت الوكالة أن تلك المظاهرات "تعكس هذه الفعاليات الشعبية التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".
في السياق ذاته، وجه المتظاهرون رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
من إثيوبيا.. دولة عربية تترشح لمنصب هام في "الاتحاد الأفريقي"
أمس, 17:32 GMT
ومن بين المدن التي جرت فيها المسيرات مدينة ديسي وسيكوتا وميتيما وجوندار، حيث تجمع أفراد المجتمع للتعبير عن التزامهم بالسلام والتنمية، مطالبين بـ"مثول القوى المتطرفة أمام القانون"، وتعهدوا بحماية السلام من أجل الهدوء وتنمية الإقليم ؛ وأعربوا عن دعمهم للإجراء الذي ستتخذه الحكومة لتعزيز السلام.
وجاء من بين مطالب المتظاهرين للحكومة الحفاظ على السلام وسلامة المواطنين، كما طالبوا المتطرفين بوقف عمليات القتل والاختطاف وتشريد المواطنين الأبرياء.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أظهرت الحكومة الإثيوبية جهودها الثابت في تسريع التنمية من خلال تعزيز السلام في جميع أنحاء البلاد، وأكدت باستمرار التزامها بالإجماع الوطني من خلال لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.
انقطاع كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إثيوبيا والحكومة تستعيد أكثر من نصفها
7 ديسمبر, 19:43 GMT
من جانبه، دعا نائب رئيس حزب الازدهار آدم فرح الجماعات المسلحة في إقليم أمهرا للعودة إلى المسار السلمي، وقال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن شعب إقليم أمهرا خرج بأعداد كبيرة مطالبين بالسلام وسيادة القانون ومحاسبة الجماعات المتطرفة المسؤولة عن الفظائع ضد الأفراد الأبرياء، معربًا عن دعمهم القوي لدعوة الحكومة المتكررة للسلام.
وأعرب السياسي الإثيوبي عن امتنانه للشعب على دعوتهم للسلام، وقال إن الحكومة بقيادة حزب الازدهار ستواصل بذل جهود لا تعرف الكلل من أجل الشعب حتى يتمكن الإقليم من العودة بشكل كامل إلى الأنشطة السلمية، مطالباالمجموعة المسلحة العاملة في الإقليم بمواصلة المسار السلمي من خلال فهم مطالب الناس الذين تظاهروا في عدة مناسبات بما في ذلك خلال مسيرات اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала