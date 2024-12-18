https://sarabic.ae/20241218/مظاهرات-حاشدة-في-إثيوبيا-ماذا-يحدث-هناك؟-1095927857.html

مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟

مظاهرات حاشدة في إثيوبيا.. ماذا يحدث هناك؟

سبوتنيك عربي

خرجت أعداد حاشدة من الإثيوبيين في مدن مختلفة إقليم أمهرا في مظاهرات لتعبير عن موقفهم من الحكومة المتجددة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T15:00+0000

2024-12-18T15:00+0000

2024-12-18T15:00+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إثيوبيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409234_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_01762c7cf706b45480a2abfb2696ec26.jpg

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" إن جموع الإثيوبيين توافدت من مختلف مدن الإقليم للمشاركة في المسيرات التي نُظمت دعما للحكومة الجديدة تحت شعار: "السلام للجميع، والجميع من أجل السلام". وأضافت الوكالة أن تلك المظاهرات "تعكس هذه الفعاليات الشعبية التزام سكان إقليم أمهرا بترسيخ قيم السلام والوحدة، استجابةً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد".في السياق ذاته، وجه المتظاهرون رسالة قوية تدعو إلى السلام، مؤكدين على التزامهم القوي وتعاونهم من أجل تعزيز السلام وتحقيق التنمية في الإقليم، كما أعرب المواطنون عن دعمهم لدعوات الحكومة المتكررة لإجراء محادثات سلام.ومن بين المدن التي جرت فيها المسيرات مدينة ديسي وسيكوتا وميتيما وجوندار، حيث تجمع أفراد المجتمع للتعبير عن التزامهم بالسلام والتنمية، مطالبين بـ"مثول القوى المتطرفة أمام القانون"، وتعهدوا بحماية السلام من أجل الهدوء وتنمية الإقليم ؛ وأعربوا عن دعمهم للإجراء الذي ستتخذه الحكومة لتعزيز السلام. وجاء من بين مطالب المتظاهرين للحكومة الحفاظ على السلام وسلامة المواطنين، كما طالبوا المتطرفين بوقف عمليات القتل والاختطاف وتشريد المواطنين الأبرياء.وكانت الحكومة الإثيوبية قد أظهرت الحكومة الإثيوبية جهودها الثابت في تسريع التنمية من خلال تعزيز السلام في جميع أنحاء البلاد، وأكدت باستمرار التزامها بالإجماع الوطني من خلال لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.من جانبه، دعا نائب رئيس حزب الازدهار آدم فرح الجماعات المسلحة في إقليم أمهرا للعودة إلى المسار السلمي، وقال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن شعب إقليم أمهرا خرج بأعداد كبيرة مطالبين بالسلام وسيادة القانون ومحاسبة الجماعات المتطرفة المسؤولة عن الفظائع ضد الأفراد الأبرياء، معربًا عن دعمهم القوي لدعوة الحكومة المتكررة للسلام.وأعرب السياسي الإثيوبي عن امتنانه للشعب على دعوتهم للسلام، وقال إن الحكومة بقيادة حزب الازدهار ستواصل بذل جهود لا تعرف الكلل من أجل الشعب حتى يتمكن الإقليم من العودة بشكل كامل إلى الأنشطة السلمية، مطالباالمجموعة المسلحة العاملة في الإقليم بمواصلة المسار السلمي من خلال فهم مطالب الناس الذين تظاهروا في عدة مناسبات بما في ذلك خلال مسيرات اليوم.

https://sarabic.ae/20241217/من-إثيوبيا-دولة-عربية-تترشح-لمنصب-هام-في-الاتحاد-الأفريقي-1095896263.html

https://sarabic.ae/20241207/انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-إثيوبيا-والحكومة-تستعيد-أكثر-من-نصفها-1095586684.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا