من إثيوبيا.. دولة عربية تترشح لمنصب هام في "الاتحاد الأفريقي"
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissaمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا
© Photo / Unsplash/ Solen Feyissa
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أعلنت دولة عربية من إثيوبيا، عن ترشحها لمنصب مهم في مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأشرف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الإثنين، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة بلاده لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى إثيوبيا.
وأكد عطاف في كلمة له، أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات، المقرر عقدها في شهر فبراير/ شباط المقبل، أملته العناية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإسهام الجزائر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك خدمة لتحقيق أهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.
🎥 كلمة وزير الدولة، وزير @Algeria_MFA، السيد @AhmedAttaf_Dz مساء يوم 16 ديسمبر #بأديس_أبابا، خلال اشرافه على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة🇩🇿لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي.@AmbalgAddishttps://t.co/90XhsdMOe2— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 17, 2024
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أن "هذا الترشيح نابع من العزيمة القوية التي تحذو الجزائر في إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على حوكمة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويكفل تثمين شتى المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
مرشحة #الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي @SelmaHaddadi— إسكندر 🇩🇿 (@Iskander21358) December 17, 2024
بالتوفيق ان شاء الله 🤲💚🇩🇿 pic.twitter.com/uMUXOK9zmd
من ناحيتها، أكدت السفيرة سلمى مليكة حدادي، في كلمة لها، التزامها بإدارة حقبة جديدة داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، تسعى من خلالها إلى تفعيل الإمكانات الكاملة لتحقيق استراتيجيات "أفريقيا التي نريد"، وذلك بما يخدم تحقيق التنمية والسلام والازدهار في القارة السمراء، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
كما أطلعت حدادي ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة القارية على أهم محاور برنامجها، ومختلف عناصر رؤيتها الطموحة لمُستقبل التسيير المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وفقا لأسمى معايير المناجمنت، مُرتكزة في ذلك على كل ما تتمتع به من تجربة دبلوماسية ثرية ومعرفة واسعة بالشؤون الأفريقية.