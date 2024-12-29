مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241229/مصرع-أكثر-من-60-شخصًا-في-حادث-سير-بإقليم-سيداما-جنوبي-إثيوبيا-1096319296.html
مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا
مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا
سبوتنيك عربي
لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، أمس الأحد، إثر حادث سير في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T23:46+0000
2024-12-29T23:46+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
مصرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096319140_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_522371c1f0a653148ce34e4e522e9e8c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأشار مكتب صحة الإقليم في بيان على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب باعتباره متطرف)، إلى أنه "لقي 66 شخصًا، اليوم، حتفهم في حادث سير وقع على جسر جيلانا بمنطقة بونا بالمنطقة الشرقية في إقليم سيداما".وذكر البيان أن 4 من الركاب يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام.وأضاف أنه سيتم تقديم التفاصيل عند توفر المزيد من المعلومات.
https://sarabic.ae/20241224/إثيوبيا-تعرب-عن-انزعاجها-من-ادعاءات-بشأن-جيش-الصومال-1096132813.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096319140_38:0:1769:1298_1920x0_80_0_0_0b4480edaca38cd963b324f658f02ccd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, مصرع
أخبار إثيوبيا, العالم, مصرع

مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا

23:46 GMT 29.12.2024
© AP Photoصورة أرشيفية لإسعاف أحد الجرحى في إثيوبيا
صورة أرشيفية لإسعاف أحد الجرحى في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، أمس الأحد، إثر حادث سير في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأشار مكتب صحة الإقليم في بيان على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب باعتباره متطرف)، إلى أنه "لقي 66 شخصًا، اليوم، حتفهم في حادث سير وقع على جسر جيلانا بمنطقة بونا بالمنطقة الشرقية في إقليم سيداما".
وذكر البيان أن 4 من الركاب يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام.
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
إثيوبيا تعرب عن "انزعاجها من ادعاءات" بشأن جيش الصومال
24 ديسمبر, 14:41 GMT
وأضاف أنه سيتم تقديم التفاصيل عند توفر المزيد من المعلومات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала