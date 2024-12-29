https://sarabic.ae/20241229/مصرع-أكثر-من-60-شخصًا-في-حادث-سير-بإقليم-سيداما-جنوبي-إثيوبيا-1096319296.html
مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا
مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا
سبوتنيك عربي
لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، أمس الأحد، إثر حادث سير في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T23:46+0000
2024-12-29T23:46+0000
2024-12-29T23:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشار مكتب صحة الإقليم في بيان على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب باعتباره متطرف)، إلى أنه "لقي 66 شخصًا، اليوم، حتفهم في حادث سير وقع على جسر جيلانا بمنطقة بونا بالمنطقة الشرقية في إقليم سيداما".وذكر البيان أن 4 من الركاب يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام.وأضاف أنه سيتم تقديم التفاصيل عند توفر المزيد من المعلومات.
https://sarabic.ae/20241224/إثيوبيا-تعرب-عن-انزعاجها-من-ادعاءات-بشأن-جيش-الصومال-1096132813.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, مصرع
أخبار إثيوبيا, العالم, مصرع
مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا
لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم، أمس الأحد، إثر حادث سير في إقليم سيداما جنوبي إثيوبيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأشار مكتب صحة الإقليم في بيان على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب باعتباره متطرف)، إلى أنه "لقي 66 شخصًا، اليوم، حتفهم في حادث سير وقع على جسر جيلانا
بمنطقة بونا بالمنطقة الشرقية في إقليم سيداما".
وذكر البيان أن 4 من الركاب يتلقون العلاج في مستشفى بونا العام.
وأضاف أنه سيتم تقديم التفاصيل عند توفر المزيد من المعلومات.