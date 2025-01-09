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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/خلال-10-دقائق-زلزالان-يضربان-إثيوبيا--1096617181.html
خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا
خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزالين في منطقتين بإثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليلة الأربعاء الخميس. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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ضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.
https://sarabic.ae/20241009/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-حدوث-زلزال-حول-سد-النهضة---عاجل-1093571066.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار

خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا

09:35 GMT 09.01.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributorهزة أرضية في إثيوبيا
هزة أرضية في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributor
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزالين في منطقتين بإثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليلة الأربعاء الخميس.
ضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إثيوبيا تعلق لأول مرة على "حدوث زلزال حول سد النهضة"
9 أكتوبر 2024, 08:25 GMT
وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.
ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.
وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.
يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.
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