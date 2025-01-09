https://sarabic.ae/20250109/خلال-10-دقائق-زلزالان-يضربان-إثيوبيا--1096617181.html
خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا
خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزالين في منطقتين بإثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليلة الأربعاء الخميس. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:35+0000
2025-01-09T09:35+0000
2025-01-09T09:35+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096617795_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7afebe1d6e37db75e92c0d848b22de1a.jpg
ضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.
https://sarabic.ae/20241009/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-حدوث-زلزال-حول-سد-النهضة---عاجل-1093571066.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096617795_100:0:868:576_1920x0_80_0_0_8c9eee481fdf67686346f14201e75987.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, الأخبار
خلال 10 دقائق.. زلزالان يضربان إثيوبيا
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزالين في منطقتين بإثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليلة الأربعاء الخميس.
ضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال "آوش" وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.
وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال
الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.
ولم ترد أنباء عن أضرار
الزلزالين سواء البشرية أو المادية.
وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ 120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.
يذكر أن إثيوبيا
تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.