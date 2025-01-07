https://sarabic.ae/20250107/تسجيل-إصابات-إثر-زلزال-بقوة-68-درجة-ضرب-غربي-الصين-1096547512.html
تسجيل إصابات إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غربي الصين
تسجيل إصابات إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غربي الصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، بوقوع إصابات بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر محافظة دينغري في مدينة شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T04:04+0000
2025-01-07T04:04+0000
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ووردت تقارير عن انهيار مساكن في قرية تونغلاي الواقعة في بلدة تشانغسوه في المحافظة المذكورة.وقال رئيس محافظة دينغري، إن الزلزال كان محسوسا بوضوح في المحافظة.وتتواصل السلطات المحلية مع مختلف البلدات في المحافظة لتقييم تأثير الزلزال.وقال تقرير أصدره المركز الصيني لشبكات الزلازل، إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا، حيث وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
https://sarabic.ae/20250107/الصين-زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-منطقة-شيتسانغ-غربي-البلاد-1096546954.html
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العالم, الصين, زلزال
تسجيل إصابات إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب غربي الصين
04:04 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 07.01.2025)
أفادت وسائل إعلام صينية، بوقوع إصابات بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر محافظة دينغري في مدينة شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين، صباح اليوم الثلاثاء.
ووردت تقارير عن انهيار مساكن في قرية تونغلاي الواقعة في بلدة تشانغسوه في المحافظة المذكورة.
وتتواصل السلطات المحلية مع مختلف البلدات في المحافظة لتقييم تأثير الزلزال.
وقال تقرير أصدره المركز الصيني لشبكات الزلازل، إنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا، حيث وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.