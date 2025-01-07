https://sarabic.ae/20250107/الصين-زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-منطقة-شيتسانغ-غربي-البلاد-1096546954.html
الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد
الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T02:17+0000
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وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.
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الصين, زلزال, العالم
الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.
ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية
بعد.