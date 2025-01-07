الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/الصين-زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-منطقة-شيتسانغ-غربي-البلاد-1096546954.html
الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد
الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T02:17+0000
2025-01-07T02:17+0000
الصين
زلزال
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104176/46/1041764680_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7c3bcb8a4ad4ade06797bd4dc379695c.jpg
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.
https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104176/46/1041764680_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bd54dc445884c6407788252c8fb7b9db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, زلزال, العالم
الصين, زلزال, العالم

الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد

02:17 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
مرض فيروسي يتزايد بين الأطفال في الصين.. ما هو وكيف يمكن الوقاية منه؟
4 يناير, 19:34 GMT
ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала