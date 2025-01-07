https://sarabic.ae/20250107/الصين-زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-منطقة-شيتسانغ-غربي-البلاد-1096546954.html

الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد

الصين.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانغ غربي البلاد

سبوتنيك عربي

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينغري في شيغاتسه في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T02:17+0000

2025-01-07T02:17+0000

2025-01-07T02:17+0000

الصين

زلزال

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104176/46/1041764680_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7c3bcb8a4ad4ade06797bd4dc379695c.jpg

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.

https://sarabic.ae/20250104/مرض-فيروسي-يتزايد-بين-الأطفال-في-الصين-ما-هو-وكيف-يمكن-الوقاية-منه-1096481629.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, زلزال, العالم