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مقتل 53 شخصا في زلزال بقوة 6.8 درجات في التبت الصينية
مقتل 53 شخصا في زلزال بقوة 6.8 درجات في التبت الصينية
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T05:02+0000
2025-01-07T05:02+0000
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وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن "زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة"، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين".وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية، ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال.
https://sarabic.ae/20250107/تسجيل-إصابات-إثر-زلزال-بقوة-68-درجة-ضرب-غربي-الصين-1096547512.html
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الصين, العالم
مقتل 53 شخصا في زلزال بقوة 6.8 درجات في التبت الصينية
05:02 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 07.01.2025)
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 53 شخصا بزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة التبت جنوب غربي الصين.
وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن "زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة"، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين".
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسي بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين، في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.
وأكد المركز الصيني وقوع الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين).
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية، أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.
أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية، ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال.