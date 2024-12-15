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https://sarabic.ae/20241215/الصومال-يطلع-مصر-على-نتائج-الاتفاق-مع-إثيوبيا-برعاية-تركيا-وهذا-رد-القاهرة-1095808621.html
الصومال يطلع مصر على نتائج "الاتفاق مع إثيوبيا" برعاية تركيا.. وهذا رد القاهرة
الصومال يطلع مصر على نتائج "الاتفاق مع إثيوبيا" برعاية تركيا.. وهذا رد القاهرة
سبوتنيك عربي
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T13:51+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان، أن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي، جدد تأكيده على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.كما تطرق الاتصال لمتابعة نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما اتفق الوزيران على التحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا، لدعم ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية.وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
https://sarabic.ae/20241010/السيسي-من-إريتريا-سنقدم-كل-أشكال-الدعم-للصومال-لاستعادة-الأمن-والأمان-1093623441.html
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مصر, الصومال, أخبار إثيوبيا, العالم العربي, الأخبار

الصومال يطلع مصر على نتائج "الاتفاق مع إثيوبيا" برعاية تركيا.. وهذا رد القاهرة

13:51 GMT 15.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، أن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.
وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي، جدد تأكيده على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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10 أكتوبر, 16:54 GMT
كما تطرق الاتصال لمتابعة نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما اتفق الوزيران على التحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا، لدعم ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، أن الصومال وإثيوبيا توصلتا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
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