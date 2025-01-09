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وزير الدفاع الصومالي يؤكد على أهمية الشراكة مع الجيش المصري
وزير الدفاع الصومالي يؤكد على أهمية الشراكة مع الجيش المصري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم الخميس، على أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T20:03+0000
2025-01-09T20:03+0000
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كما أعرب نور عن "عميق شكره وتقديره لجهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الأفريقية"، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية. جاءت تصريحات وزير الدفاع الصومالي، خلال لقاء جرى بينه ونظيره المصري، الفريق أول، عبد المجيد صقر، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية في القاهرة.وخلال اللقاء، أشاد وزير الدفاع المصري، "بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين".وتناول اللقاء "مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
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مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الدفاع الصومالي يؤكد على أهمية الشراكة مع الجيش المصري

20:03 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالجيش الصومالي
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الجيش الصومالي
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم الخميس، على أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات.
كما أعرب نور عن "عميق شكره وتقديره لجهود مصر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار لكافة دول القارة الأفريقية"، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.
جاءت تصريحات وزير الدفاع الصومالي، خلال لقاء جرى بينه ونظيره المصري، الفريق أول، عبد المجيد صقر، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية في القاهرة.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
مصر تؤكد حرصها على دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب
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وخلال اللقاء، أشاد وزير الدفاع المصري، "بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين".
وتناول اللقاء "مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية".
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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.
وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
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