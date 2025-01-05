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https://sarabic.ae/20250105/مصر-تؤكد-حرصها-على-دعم-جهود-الصومال-في-مكافحة-الإرهاب-1096505463.html
مصر تؤكد حرصها على دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب
مصر تؤكد حرصها على دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكدت مصر حرصها على دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة أنحاء البلاد، وتعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T16:32+0000
2025-01-05T16:32+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي، أحمد معلم فقي، اليوم الأحد، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وقال البيان إن "وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أكد فيه على دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها فيم تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق".كما شدد عبد العاطي على "دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، في إطار مبادئ القانون الدولي".كما أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن بدر عبد العاطي حرص على "تأكيد دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
https://sarabic.ae/20250104/مصر-تشدد-على-احترام-وحدة-وسيادة-وسلامة-الأراضي-الصومالية-1096481015.html
https://sarabic.ae/20241229/السيسي-يعلق-للمرة-الأولى-على-اتفاق-المصالحة-بين-إثيوبيا-والصومال-بوساطة-تركية-1096299171.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تؤكد حرصها على دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب

16:32 GMT 05.01.2025
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
علم مصر
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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أكدت مصر حرصها على دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة أنحاء البلاد، وتعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي، أحمد معلم فقي، اليوم الأحد، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان إن "وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أكد فيه على دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها فيم تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق".
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أمس, 18:52 GMT
كما شدد عبد العاطي على "دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، في إطار مبادئ القانون الدولي".
كما أوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، أن بدر عبد العاطي حرص على "تأكيد دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كافة ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
السيسي يعلق للمرة الأولى على اتفاق المصالحة بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية
29 ديسمبر 2024, 09:48 GMT
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد في شهر أغسطس/ آب 2024، رفض بلاده لأي تدخل في شؤون الصومال، مؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، حسبما ذكر أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وفي 14 أغسطس/ آب الماضي، وقعت مصر والصومال، بروتوكولا للتعاون العسكري بين البلدين.
وفي يوليو/ تموز 2024، أعلن الصومال موافقته رسميا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، إن الاتفاقية تمكّن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر.
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