https://sarabic.ae/20250201/ترامب-يأمر-بشن-غارات-جوية-على-مواقع-إرهابية-في-الصومال-1097386543.html
ترامب يأمر بشن غارات جوية على مواقع إرهابية في الصومال
ترامب يأمر بشن غارات جوية على مواقع إرهابية في الصومال
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بشن غارات جوية على أهداف في الصومال يتواجد فيها إرهابيون، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة لهذه الهجمات. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T17:55+0000
2025-02-01T17:55+0000
2025-02-01T17:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب على الحساب الشخصي لـ"تروث سوشيال"، أنه "أمرت هذا الصباح بضربات جوية عسكرية دقيقة ضد أحد كبار مخططي الهجمات من داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وإرهابيين آخرين قام بتجنيدهم وقيادتهم في الصومال، هؤلاء القتلة، الذين اكتشفنا أنهم يختبئون في الكهوف، كانوا يهددون الولايات المتحدة وحلفائنا".وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".
https://sarabic.ae/20250201/الجيش-السوداني-يستعيد-مدنا-جديدة-في-الجزيرة-1097384638.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يأمر بشن غارات جوية على مواقع إرهابية في الصومال
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بشن غارات جوية على أهداف في الصومال يتواجد فيها إرهابيون، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة لهذه الهجمات.
وأضاف ترامب على الحساب الشخصي لـ"تروث سوشيال"، أنه "أمرت هذا الصباح بضربات جوية عسكرية دقيقة ضد أحد كبار مخططي الهجمات من داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وإرهابيين آخرين قام بتجنيدهم وقيادتهم في الصومال، هؤلاء القتلة، الذين اكتشفنا أنهم يختبئون في الكهوف، كانوا يهددون الولايات المتحدة وحلفائنا".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الرسالة الموجهة إلى "داعش" وكل من يهاجم الأمريكيين هي: "سوف نجدكم ونقتلكم".
وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق، لويد أوستن، يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2023، إن عملية عسكرية أمريكية قتلت عددا من أعضاء تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في الصومال، من بينهم قيادي بارز في التنظيم المتطرف.
وذكر أوستن في بيان أن من بين القتلى بلال السوداني، وهو "قيادي داعش في الصومال
ومنسق رئيسي لشبكة داعش العالمية".
وأضاف أن "السوداني كان مسؤولا عن تعزيز الوجود المتنامي لداعش في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".