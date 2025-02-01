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الجيش السوداني يستعيد مدنا جديدة في "الجزيرة"
الجيش السوداني يستعيد مدنا جديدة في "الجزيرة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مدن تمبول ورفاعة والحصاحيصا والمناطق المحيطة في الجزيرة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T16:47+0000
2025-02-01T16:47+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن "قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، سيطرت على تمبول وقرى شرق الجزيرة في 12 يناير(كانون الثاني) الماضي، لكن سرعان ما تراجعت عن المنطقة بعد هجوم مضاد لقوات الدعم السريع".ونقل عن قائد متحرك "النبأ اليقين"، العميد عبادي الطاهر، أن "المتحرك وقوات درع السودان تمكنا من تحرير رفاعة والحصاحيصا ودخول المدينتين"، متعهدا بالقضاء على قوات "الدعم السريع" التي انسحبت من المدينتين، واللحاق بها حتى آخر موقع في السودان.وأوضح عبداي الطاهر أنه سبق القول في السابق بأن "بوادر انهيار ميليشيا الدعم السريع بدأت، والآن أقول إنها انهارت تمامًا"، مشددا على أن الجيش كان يدعو عناصر الدعم السريع إلى التسليم لمنع هلاكهم، لكن الآن نقول لهم: "نهلك بس".فيما أشار قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، إلى استعادة السيطرة على مدينة تمبول ورفاعة والحصاحيصا، حيث تمكنت القوات من السيطرة على المدن الثلاث، بما في ذلك الجسور.وبعد السيطرة على بلدات تمبول ورفاعة، يكون الجيش السوداني قد بسط نفوذه على جميع المناطق الحضرية في شرق الجزيرة، بما يمكنه من التقدم إلى ريف شرق النيل لملاقاة القوات التي تحركت من مصفاة الجيلي لتضييق الخناق على الدعم السريع في مناطق شرق النيل بالخرطوم بحري.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
https://sarabic.ae/20250201/مقتل-54-شخصا-جراء-قصف-سوق-في-أم-درمان-والجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتبادلان-الاتهامات-1097382565.html
https://sarabic.ae/20250131/حميدتي-يتوعد-بطرد-الجيش-السوداني-من-الخرطوم-ويكشف-عن-معلومات-استخبارية-1097356244.html
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العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني يستعيد مدنا جديدة في "الجزيرة"

16:47 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مدن تمبول ورفاعة والحصاحيصا والمناطق المحيطة في الجزيرة.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن "قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، سيطرت على تمبول وقرى شرق الجزيرة في 12 يناير(كانون الثاني) الماضي، لكن سرعان ما تراجعت عن المنطقة بعد هجوم مضاد لقوات الدعم السريع".
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15:36 GMT
ونقل عن قائد متحرك "النبأ اليقين"، العميد عبادي الطاهر، أن "المتحرك وقوات درع السودان تمكنا من تحرير رفاعة والحصاحيصا ودخول المدينتين"، متعهدا بالقضاء على قوات "الدعم السريع" التي انسحبت من المدينتين، واللحاق بها حتى آخر موقع في السودان.
وأوضح عبداي الطاهر أنه سبق القول في السابق بأن "بوادر انهيار ميليشيا الدعم السريع بدأت، والآن أقول إنها انهارت تمامًا"، مشددا على أن الجيش كان يدعو عناصر الدعم السريع إلى التسليم لمنع هلاكهم، لكن الآن نقول لهم: "نهلك بس".
فيما أشار قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، إلى استعادة السيطرة على مدينة تمبول ورفاعة والحصاحيصا، حيث تمكنت القوات من السيطرة على المدن الثلاث، بما في ذلك الجسور.
وبعد السيطرة على بلدات تمبول ورفاعة، يكون الجيش السوداني قد بسط نفوذه على جميع المناطق الحضرية في شرق الجزيرة، بما يمكنه من التقدم إلى ريف شرق النيل لملاقاة القوات التي تحركت من مصفاة الجيلي لتضييق الخناق على الدعم السريع في مناطق شرق النيل بالخرطوم بحري.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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أمس, 15:28 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
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