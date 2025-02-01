https://sarabic.ae/20250201/مقتل-54-شخصا-جراء-قصف-سوق-في-أم-درمان-والجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتبادلان-الاتهامات-1097382565.html

مقتل 54 شخصا جراء قصف سوق في أم درمان.. والجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات

مقتل 54 شخصا جراء قصف سوق في أم درمان.. والجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات

سبوتنيك عربي

قُتل 54 شخصا، اليوم السبت، جراء قصف لسوق في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T15:36+0000

2025-02-01T15:36+0000

2025-02-01T15:36+0000

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وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان لها، إن "مليشيات الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين وتستهدف سوق صابرين، وبلغ عدد الحالات التي وصلت المؤسسات الصحية 158 إصابة و54 حالة وفاة".وبحسب البيان، فقد "استهدفت قوات الدعم السريع، سوق صابرين بمدينة أم درمان، محلية كرري، محدثة أضرارا كبيرة، إذ استقبلت المؤسسات الصحية 105 إصابات و52 حالة وفاة بمستشفى النو، و53 إصابة وحالتي وفاة بمستشفى سواعد".فيما أدانت الحكومة السودانية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها، خالد الإعيسر، "الهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته ميلشيا الدعم السريع المتمردة على سوق صابرين في مدينة أم درمان اليوم، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، بالإضافة إلى دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة".من ناحيتها، نفت "قوات الدعم السريع" في بيان لها، "استهداف أي مواقع مأهولة بالسكان في أم درمان غربي العاصمة السودانية، وأكدت عدم صلتها بعمليات قصف طالت سوق صابرين.وقالت إن "الجيش السوداني قصف سوق صابرين في أم درمان للتغطية على جرائمه"، وفق بيان لها.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم