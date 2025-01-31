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https://sarabic.ae/20250131/تحول-ميداني-مهم-الجيش-السوداني-يستعيد-مدينة-رئيسية-من-الدعم-السريع-1097335411.html
تحول ميداني مهم... الجيش السوداني يستعيد مدينة رئيسية من "الدعم السريع"
تحول ميداني مهم... الجيش السوداني يستعيد مدينة رئيسية من "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، استعادة السيطرة على مدينة أم روابة، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان وسط البلاد، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، منذ مايو/ أيار... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T07:36+0000
2025-01-31T07:36+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وفي بيان رسمي صدر يوم أمس الخميس، أكد الجيش السوداني أنه "طهّر مدينة أم روابة من مليشيا آل دقلو الإرهابية، وكبّدها خسائر فادحة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.وتتميز أم روابة بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع على طريق سريع يربط شمال كردفان بوسط السودان، وتبعد نحو 480 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الخرطوم.بالتزامن مع استعادة أم روابة، أعلن الجيش تحقيق تقدم ميداني في الخرطوم بحري، حيث أفاد مصدر عسكري، أول أمس الأربعاء، أن "الجيش أكمل السيطرة على وسط وجنوب بحري حتى جسر المك نمر، الذي يربط بحري بوسط الخرطوم"، ما يعزز موقفه في المواجهات المستمرة بالعاصمة.ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان نزاعا داميا أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة.ويُتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، تشمل استهداف المدنيين، القصف العشوائي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
https://sarabic.ae/20250129/مسيطرا-على-جسر-المك-نمر-الجيش-السوداني-يواصل-تقدمه-السريع-في-الخرطوم-بحري-1097290061.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

تحول ميداني مهم... الجيش السوداني يستعيد مدينة رئيسية من "الدعم السريع"

07:36 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش السوداني، استعادة السيطرة على مدينة أم روابة، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان وسط البلاد، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، منذ مايو/ أيار 2023.
وفي بيان رسمي صدر يوم أمس الخميس، أكد الجيش السوداني أنه "طهّر مدينة أم روابة من مليشيا آل دقلو الإرهابية، وكبّدها خسائر فادحة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتتميز أم روابة بموقع استراتيجي مهم، حيث تقع على طريق سريع يربط شمال كردفان بوسط السودان، وتبعد نحو 480 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الخرطوم.
بالتزامن مع استعادة أم روابة، أعلن الجيش تحقيق تقدم ميداني في الخرطوم بحري، حيث أفاد مصدر عسكري، أول أمس الأربعاء، أن "الجيش أكمل السيطرة على وسط وجنوب بحري حتى جسر المك نمر، الذي يربط بحري بوسط الخرطوم"، ما يعزز موقفه في المواجهات المستمرة بالعاصمة.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
مسيطرا على جسر "المك نمر".. الجيش السوداني يواصل تقدمه السريع في الخرطوم بحري
29 يناير, 18:47 GMT
ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان نزاعا داميا أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما يواجه الملايين خطر المجاعة.
ويُتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، تشمل استهداف المدنيين، القصف العشوائي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
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