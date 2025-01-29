https://sarabic.ae/20250129/مسيطرا-على-جسر-المك-نمر-الجيش-السوداني-يواصل-تقدمه-السريع-في-الخرطوم-بحري-1097290061.html

مسيطرا على جسر "المك نمر".. الجيش السوداني يواصل تقدمه السريع في الخرطوم بحري

مسيطرا على جسر "المك نمر".. الجيش السوداني يواصل تقدمه السريع في الخرطوم بحري

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء أن الجيش السوداني يواصل تقدمه السريع في وسط وجنوب الخرطوم بحري بعد أربعة أيام من استعادته السيطرة على مصفاة الخرطوم... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T18:47+0000

2025-01-29T18:47+0000

2025-01-29T18:47+0000

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وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التقدم للجيش السوداني يأتي بعد تمكنه من فك حصار قوات "الدعم السريع" عن سلاح الإشارة أقصى جنوب الخرطوم بحري.ونشر جنود تابعون للجيش السوداني مقاطع مصورة تُظهر سيطرة الجيش على مناطق مختلفة من الخرطوم بحري، منها أبراج الديار القطرية ومدخل جسر المك نمر، والذي يقع أقصى جنوب المدينة وغرب سلاح الإشارة، وهو الجسر الذي يربط المدينة بالعاصمة الخرطوم.وفي وقت سابق من اليوم، قام وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يسن إبراهيم يس، بزيارة القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري.وقال الفريق الركن يسن إبراهيم، إنه "التقى الضباط والجنود وكل القوات الموجودة في منطقة بحري العسكرية"، مشيدا "بصمودهم وثباتهم في وجه هجمات المليشيا المتمردة طيلة الفترة السابقة وحيا القوات التي أنجزت الإلتحام وإلتقاء الجيوش".وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه "لا تفاوض ولا صلح" مع قوات الدعم السريع، مغلقًا الباب أمام أي محاولات للتقارب مع من وصفهم بـ"المتمردين" ومؤيديهم.وحسب وسائل إعلام محلية، جاءت تصريحات البرهان، خلال زيارته، الأحد الماضي، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري وقيادة القوات المسلحة (القيادة العامة)، لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2023. وشدد البرهان على أن السودان سيكون قريبا خاليا ممن وصفهم بـ"المتمردين"، قائلًا: "نقاتل من أجل أن يعيش شعبنا، ولن نقبل بعودة من وقفوا مع التمرد".وكان البرهان، قد زار السبت الماضي، مصفاة الجيلي لتكرير البترول شمال الخرطوم، والتي أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة عليها بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وتعهد البرهان بإعادة إعمار المصفاة وغيرها من المنشآت، التي دُمرت خلال الحرب المستمرة، منذ أبريل/ نيسان 2023، مؤكدًا أن الجيش يواصل تحقيق التقدم في مختلف الجبهات.يُذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بسبب النزاع على السلطة، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بينما بات نصف السكان يعانون من الجوع، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

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https://sarabic.ae/20250117/السودان-يهاجم-أمريكا-عقوباتها-ضد-البرهان-قرار-مشبوه-ومنافي-للواقع-1096857690.html

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قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم