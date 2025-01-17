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السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"
السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"
سبوتنيك عربي
أعرب السودان عن رفضه واستنكاره الشديدين للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:56+0000
2025-01-17T07:56+0000
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وأكدت الخارجية السودانية في بيان، مساء أمس الخميس، أن هذا القرار يفتقد إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. واعتبر القرار تجاهلا صارخا لإرادة الشعب السوداني، الذي يدعم قائده العام باعتباره رمزا للسيادة الوطنية وقائدا لمعركة الكرامة ضد المجموعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد. كما وصف البيان قرار العقوبات بـ"المشبوه"، لافتا إلى أنه جاء عقب تقارير أمريكية تؤكد تورط قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان. ورأى أن هذه الخطوة تعكس تخبطاً في المواقف، وتفتقر إلى الإنصاف، حيث تعاقب قيادة القوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخططات الإبادة الجماعية. وشدد البيان على أن الادعاء بالحياد لا يمكن أن يبرر هذا القرار، الذي يراه الشعب السوداني بمثابة دعم لمن يرتكبون الجرائم بحقه. وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين.وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
https://sarabic.ae/20250114/البرهان-السودان-يواجه-مؤامرة-تحيكها-أطراف-دولية-وإقليمية-للنيل-من-وحدته-1096773114.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"

07:56 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أعرب السودان عن رفضه واستنكاره الشديدين للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأكدت الخارجية السودانية في بيان، مساء أمس الخميس، أن هذا القرار يفتقد إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع.
واعتبر القرار تجاهلا صارخا لإرادة الشعب السوداني، الذي يدعم قائده العام باعتباره رمزا للسيادة الوطنية وقائدا لمعركة الكرامة ضد المجموعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد.
كما وصف البيان قرار العقوبات بـ"المشبوه"، لافتا إلى أنه جاء عقب تقارير أمريكية تؤكد تورط قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.
رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
البرهان: السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية للنيل من وحدته
14 يناير, 10:14 GMT
ورأى أن هذه الخطوة تعكس تخبطاً في المواقف، وتفتقر إلى الإنصاف، حيث تعاقب قيادة القوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخططات الإبادة الجماعية.
وشدد البيان على أن الادعاء بالحياد لا يمكن أن يبرر هذا القرار، الذي يراه الشعب السوداني بمثابة دعم لمن يرتكبون الجرائم بحقه.
وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
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