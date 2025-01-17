https://sarabic.ae/20250117/السودان-يهاجم-أمريكا-عقوباتها-ضد-البرهان-قرار-مشبوه-ومنافي-للواقع-1096857690.html

السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"

السودان يهاجم أمريكا: عقوباتها ضد البرهان "قرار مشبوه ومنافي للواقع"

سبوتنيك عربي

أعرب السودان عن رفضه واستنكاره الشديدين للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T07:56+0000

2025-01-17T07:56+0000

2025-01-17T07:56+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091846514_0:0:1667:938_1920x0_80_0_0_52f4493bf61484e9422196136d0f4787.jpg

وأكدت الخارجية السودانية في بيان، مساء أمس الخميس، أن هذا القرار يفتقد إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع. واعتبر القرار تجاهلا صارخا لإرادة الشعب السوداني، الذي يدعم قائده العام باعتباره رمزا للسيادة الوطنية وقائدا لمعركة الكرامة ضد المجموعات المسلحة التي تهدد استقرار البلاد. كما وصف البيان قرار العقوبات بـ"المشبوه"، لافتا إلى أنه جاء عقب تقارير أمريكية تؤكد تورط قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان. ورأى أن هذه الخطوة تعكس تخبطاً في المواقف، وتفتقر إلى الإنصاف، حيث تعاقب قيادة القوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخططات الإبادة الجماعية. وشدد البيان على أن الادعاء بالحياد لا يمكن أن يبرر هذا القرار، الذي يراه الشعب السوداني بمثابة دعم لمن يرتكبون الجرائم بحقه. وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين.وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

https://sarabic.ae/20250114/البرهان-السودان-يواجه-مؤامرة-تحيكها-أطراف-دولية-وإقليمية-للنيل-من-وحدته-1096773114.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار