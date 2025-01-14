https://sarabic.ae/20250114/البرهان-السودان-يواجه-مؤامرة-تحيكها-أطراف-دولية-وإقليمية-للنيل-من-وحدته-1096773114.html

البرهان: السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية للنيل من وحدته

البرهان: السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية للنيل من وحدته

سبوتنيك عربي

أ‌كد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، "استعداد الحكومة لأي سلام يحفظ للسودان أمنه وكرامته". 14.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال البرهان، في تصريحات له، إن "السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية للنيل من وحدته وعزته"، مضيفا أن الشعب السوداني سيقف في وجه المؤامرات لإفشال المخططات التي تواجهه.وأشار إلى أن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم وإبادة جماعية بحق الشعب السوداني وتجاوزت كل الأعراف الإنسانية"، مؤكدا أن "الحرب لن تتوقف إلا بخروج ميليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين".وكان الجيش السوداني أعلن، السبت الماضي، استعادة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها.من جهته، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، هي "مجرد جولة في معركة طويلة"، مشددًا على استمرار القتال لتحقيق أهدافه.وفي تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، صرح حميدتي: "الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة"، مشيرًا إلى أن قواته "مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري من ضمنه قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع "تمردا ضد الدولة".

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي