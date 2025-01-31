https://sarabic.ae/20250131/حميدتي-يتوعد-بطرد-الجيش-السوداني-من-الخرطوم-ويكشف-عن-معلومات-استخبارية-1097356244.html

حميدتي يتوعد بطرد الجيش السوداني من الخرطوم ويكشف عن معلومات استخبارية

حميدتي يتوعد بطرد الجيش السوداني من الخرطوم ويكشف عن معلومات استخبارية

سبوتنيك عربي

صعّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لهجته متوعدًا بشن هجوم "وشيك" على مواقع "مهمة" للجيش السوداني والسيطرة عليها، وذلك بعد الهزائم التي منيت... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T15:28+0000

2025-01-31T15:28+0000

2025-01-31T15:28+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

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وفي أول تعليق له على تمكن الجيش السوداني من إنهاء حصار القيادة العامة في وسط الخرطوم وسيطرته على أغلب محلية بحري شمال الخرطوم، قال حميدتي في خطاب مصور بثته منصات قوات الدعم السريع: "نريد أن نحرر مناطق محددة، والقادة الميدانيين سيبلغوكم بالأمر ولن أذيعه في الإعلام"، حسبما نقل موقع "الراكوبة".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، إكمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم، بربط قواته القادمة من أم درمان وشمال بحري بجنوده الموجودين في سلاح الإشارة، وهي خطوة أنهت حصار قوات الدعم السريع على القيادة العامة بوسط الخرطوم والذي استمر لأكثر من 20 شهرا.وهدد حميدتي بملاحقة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتقديمه للمحاكمة، قائلاً: "سوف تحاكم أنت ومن معك، الشعب سوف يحاكمكم ونحن أيضًا .. ولن نترككم، هل ترى أن المتظاهرين لك يمثلون الشعب؟ صحيح هم جزء من الشعب لكنهم المستفيدين وهم أصحاب الامتيازات التاريخية".وكشف حميدتي عن إلمامه بمعلومات استخبارية، حيث أكد أنه على دراية بتحركات الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، قائلاً: "نحن نتابعه ونعرف أين يقيم بالكلية الحربية ووداي سيدنا، هو وأحمد هارون وأسامة عبد الله".وتحدث عن إنشاء كرتي لقواعد عسكرية في كرري شمالي أم درمان وبدء العمل منها، إلا أنه عاد وقال: "لكنك مخطئ والسلطة نزعها الله منكم.. لأن النزع صعب ومحاولاتكم المستمرة هي النزع".وتتهم قوات الدعم السريع الحركة الإسلامية السودانية بالوقوف وراء إشعال الحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023، بالإضافة إلى سيطرتها على قرار المؤسسة العسكرية.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار