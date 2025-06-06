قد تغير موازين القوى في الصومال.. معلومات عن مروحية "أتاك" التركية
© Sputnik . Alaa El-Moteryالمروحية الهجومية التركية "تي - 129" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Motery
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يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم جيوش العالم في 2025، ويسعى لتطوير قدرته في مجال الحروب الجوية بالحصول على أسلحة جديدة من تركيا، وفقا لاتفاقية دفاع مشتركة وقعها البلدان مطلع العام الحالي.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل الصومال على مروحيات هجومية تركية طراز "تي - 129 أتاك"، حسبما ذكرت تقارير غربية، اليوم الجمعة.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022، حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر "حركة الشباب" من المناطق الوسطى في البلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
30 يناير 2022, 09:57 GMT
كما تواجه مقديشو تحديا آخرا يتعلق بإقليم أرض الصومال، الذي وقع اتفاقية تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى مقديشو، التي أكدت أنها ستفرض سلطة الدولة بكل الطرق الممكنة.
ويمكن للمروحية الهجومية التركية أن تساهم في تغيير موازين القوى لصالح الجيش الصومالي في المستقبل، بفضل قدراتها المتنوعة، التي تمكنها من تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية في ساحات القتال إضافة إلى مهام قصف الأهداف البرية.
22 فبراير 2023, 21:03 GMT
وكانت "سبوتنيك" قد استعرضت قدرات مروحية "تي - 129 أتاك" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في أبوظبي، رصدت خلاله استخدام المروحية لمدفعها الرشاش والرادار الموجود في مقدمة الطائرة.
ونقلت "سبوتنيك" عن مسؤول دفاعي تركي، رفض ذكر اسمه، أن "تي - 129" تعمل مع أفرع مختلفة من الجيش التركي، إضافة إلى الفلبين وباكستان.
المواصفات الفنية
تصنف "تي - 129 أتاك" ضمن المروحيات الهجومية ثنائية المحركات التي يتكون طاقمها من فردين، حسب موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
الطول بالمراوح: 14.6 متر.
العرض: 11.9 متر.
الارتفاع: 3.4 متر.
الوزن: 5 أطنان.
تسليح "تي - 129 أتاك"
تمتلك "تي - 129 أتاك" 4 نقاط تعليق للتسليح والمهمات الخاصة ويضم تسليحها الأساسي مدفع أوتوماتيكي من نوع جاتلينغ بـ "3 سبطانات" يستخدم طلقات عيار 20 ملم، ومثبّت في برج متحرك أسفل مقدمة الطائرة.
كما يمكن تزويد المروحية بتسليح اختياري حسب طبيعة المهام القتالية باستخدام نقاط التعليق الموجودة تحت الجناحين ويضم:
8 صواريخ موجهة مضادة للدروع طراز "هيلفاير"
8 صواريخ موجهة "بي جي إم -71"
8 صواريخ "ستينغر" (جو - جو) قصيرة المدى
4 صواريخ "سايدوايندر" (جو-جو)
4 صواريخ غير موجهة عيار 70 ملم
4 رشاشات ثقيل عيار 12.7 ملم
15 يوليو 2018, 01:38 GMT
الإصدارات
طورت تركيا 3 نسخ من المروحية الهجومية "أتاك" بينها النسخة الأساسية كما يلي:
"تي - 129": النسخة الأصلية التي تم إنتاجها للجيش التركي.
"تي - 129 إيه": مزوّدة بإلكترونيات وحماية تركية وتدعم استخدام صواريخ متطور.
"تي - 129 بي": نسخة محسّنة بإلكترونيات وأنظمة حماية وتدعم استخدام صواريخ تركية موجهة.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالمروحية الهجومية التركية "تي - 129" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
المروحية الهجومية التركية "تي - 129" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Motery
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
© Sputnikما هي قدرات الجيش الصومالي؟
ما هي قدرات الجيش الصومالي؟
© Sputnik