https://sarabic.ae/20250606/قد-تغير-موازين-القوى-في-الصومال-معلومات-عن-مروحية-أتاك-التركية-1101401206.html

قد تغير موازين القوى في الصومال.. معلومات عن مروحية "أتاك" التركية

قد تغير موازين القوى في الصومال.. معلومات عن مروحية "أتاك" التركية

سبوتنيك عربي

يصنف الجيش الصومالي في المرتبة رقم 142 بين أضخم جيوش العالم في 2025، ويسعى لتطوير قدرته في مجال الحروب الجوية بالحصول على أسلحة جديدة من تركيا، وفقا لاتفاقية... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T17:02+0000

2025-06-06T17:02+0000

2025-06-06T17:02+0000

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وبموجب الاتفاقية، سيحصل الصومال على مروحيات هجومية تركية طراز "تي - 129 أتاك"، حسبما ذكرت تقارير غربية، اليوم الجمعة.وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022، حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر "حركة الشباب" من المناطق الوسطى في البلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.كما تواجه مقديشو تحديا آخرا يتعلق بإقليم أرض الصومال، الذي وقع اتفاقية تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر دون الرجوع إلى مقديشو، التي أكدت أنها ستفرض سلطة الدولة بكل الطرق الممكنة.ويمكن للمروحية الهجومية التركية أن تساهم في تغيير موازين القوى لصالح الجيش الصومالي في المستقبل، بفضل قدراتها المتنوعة، التي تمكنها من تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية في ساحات القتال إضافة إلى مهام قصف الأهداف البرية.وكانت "سبوتنيك" قد استعرضت قدرات مروحية "تي - 129 أتاك" في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في أبوظبي، رصدت خلاله استخدام المروحية لمدفعها الرشاش والرادار الموجود في مقدمة الطائرة.ونقلت "سبوتنيك" عن مسؤول دفاعي تركي، رفض ذكر اسمه، أن "تي - 129" تعمل مع أفرع مختلفة من الجيش التركي، إضافة إلى الفلبين وباكستان.المواصفات الفنيةتصنف "تي - 129 أتاك" ضمن المروحيات الهجومية ثنائية المحركات التي يتكون طاقمها من فردين، حسب موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.تسليح "تي - 129 أتاك"تمتلك "تي - 129 أتاك" 4 نقاط تعليق للتسليح والمهمات الخاصة ويضم تسليحها الأساسي مدفع أوتوماتيكي من نوع جاتلينغ بـ "3 سبطانات" يستخدم طلقات عيار 20 ملم، ومثبّت في برج متحرك أسفل مقدمة الطائرة.كما يمكن تزويد المروحية بتسليح اختياري حسب طبيعة المهام القتالية باستخدام نقاط التعليق الموجودة تحت الجناحين ويضم:الإصداراتطورت تركيا 3 نسخ من المروحية الهجومية "أتاك" بينها النسخة الأساسية كما يلي:ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

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https://sarabic.ae/20230222/تركيا-تستعرض-قدرات-مروحيتها-الهجومية-تي---129-في-آيدكس-2023-فيديو-وصور-1073898202.html

https://sarabic.ae/20180715/مروحيات-هجومية-تركية-أتاك-1033802411.html

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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم, الصومال, أخبار العالم الآن