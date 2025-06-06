https://sarabic.ae/20250606/تقارير-تركيا-تعتزم-تزويد-دولة-عربية-بمروحيات-قتالية-1101394300.html
تقارير: تركيا تعتزم تزويد دولة عربية بمروحيات قتالية
تقارير: تركيا تعتزم تزويد دولة عربية بمروحيات قتالية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، اليوم الجمعة، أن تركيا ستمد دولة عربية بمروحيات قتالية، وذلك في إطار اتفاق دفاعي وقّع بين البلدين مطلع العام الحالي. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T14:09+0000
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وستزود تركيا البحرية الصومالية بمروحيات قتالية من طراز "T129 أتاك"، من أجل محاربة عناصر "جماعة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، بحسب مصادر إعلامية دولية.وكانت تركيا وقّعت، في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية مع الصومال لمدة 10 سنوات لتدريب وتسليح الجيش الصومالي، تلاها اتفاق آخر للتنقيب عن النفط وإنتاجه، يسمح لمؤسسة البترول التركية بالعمل داخل الأراضي الصومالية.وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022، حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر "حركة الشباب" من المناطق الوسطى في البلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-نحو-50-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-أمنية-1100141744.html
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أخبار تركيا اليوم, الصومال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الصومال, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تقارير: تركيا تعتزم تزويد دولة عربية بمروحيات قتالية
كشفت تقارير غربية، اليوم الجمعة، أن تركيا ستمد دولة عربية بمروحيات قتالية، وذلك في إطار اتفاق دفاعي وقّع بين البلدين مطلع العام الحالي.
وستزود تركيا البحرية الصومالية بمروحيات قتالية من طراز "T129 أتاك"، من أجل محاربة عناصر "جماعة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، بحسب مصادر إعلامية دولية.
وكانت تركيا وقّعت، في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية مع الصومال لمدة 10 سنوات لتدريب وتسليح الجيش الصومالي، تلاها اتفاق آخر للتنقيب عن النفط وإنتاجه، يسمح لمؤسسة البترول التركية بالعمل داخل الأراضي الصومالية.
وتواصل الحكومة الصومالية منذ عام 2022، حملتها العسكرية بالتعاون مع قوات التحالف لطرد عناصر "حركة الشباب" من المناطق الوسطى في البلاد، رغم استمرار التنظيم في تنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ويشهد الصومال صراعاً دامياً منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة التي تسعى لإقامة حكم متشدد وفق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وتكثف السلطات الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد معاقل الحركة، في إطار جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي الصومالية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.