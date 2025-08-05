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باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
سبوتنيك عربي
قال رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعترف بإقليم أرض الصومال، لكن هذا يحتاج إلى وقت وأن... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T20:00+0000
2025-08-05T20:00+0000
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن عرو الأخيرة إلى الدوحة تأتي في هذا الإطار، وأنها جزء ربما لا يتجزأ من الحراك الذي تقوم به أرض الصومال من أجل الحصول على الاعتراف الأمريكي.وتابع عبدي: "هناك بعض المعلومات التي حصلت عليها وتتحدث عن أن الولايات المتحدة الامريكية عرضت ملف أرض الصومال أمام الحكومة القطرية وطالبت بالتدخل في هذا الملف لإحياء المفاوضات بين جمهورية الصومال وإقليم أرض الصومال، من أجل التوصل إلى صيغة معينة، لكن حسب اعتقادي أن هذا الحل ليس قريبا، بل إنه ربما يحتاج إلى وقت طويل".واختتم عبدي بالقول، في اعتقادي أن كل هذه الخطوات قد تأتي في إطار الضغط على الحكومة الصومالية من أجل تنفيذ بعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يتعلق باليمن أو الحوثيين (أنصار الله) أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين و بعض الدول التي تعد ضمن الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية.في إطار محاولاتها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، أبدت "أرض الصومال" استعدادها لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية، وتسهيلات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على الموارد والنفوذ في القارة الأفريقية.ونقلت وسائل إعلام عن رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، تأكيده استعداد، بلاده غير المعترف بها، لـ"عرض صفقات على الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وعقد صفقات على معادن حيوية، سعيا لنيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة".وبين عبد الله أن سلطات "أرض الصومال" تجري حاليا محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال، ووزارة الخارجية الأمريكية لتأسيس شراكة في مجالات التعاون الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب".وإذ أعرب عبد الله عن رغبته في زيارة واشنطن، أكد أن "الاتفاقيات التي ترغب "أرض الصومال" في التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، لا تتطلب بالضرورة الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي لدى الصومال زار "أرض الصومال" مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، كما زار مسؤولون عسكريون أمريكيون الدولة غير المعترف بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".ورغم أن "أرض الصومال" لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.وكانت الولايات المتحدة و"أرض الصومال" أجرتا في مارس/ آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
https://sarabic.ae/20250630/ما-العقبات-التي-تواجه-الرؤية-الوطنية-2060-التي-أطلقها-الرئيس-الصومالي-للنهوض-ببلاده؟-1102227931.html
https://sarabic.ae/20250730/إعلام-أرض-الصومال-تعرض-على-واشنطن-قاعدة-عسكرية-مقابل-الاعتراف-بها-دوليا-1103197676.html
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باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي

20:00 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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قال رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعترف بإقليم أرض الصومال، لكن هذا يحتاج إلى وقت وأن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، ما هي إلا خطوات تصعيدية أو خطوات تمهيدية للقرار الكبير.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن عرو الأخيرة إلى الدوحة تأتي في هذا الإطار، وأنها جزء ربما لا يتجزأ من الحراك الذي تقوم به أرض الصومال من أجل الحصول على الاعتراف الأمريكي.
وتابع عبدي: "هناك بعض المعلومات التي حصلت عليها وتتحدث عن أن الولايات المتحدة الامريكية عرضت ملف أرض الصومال أمام الحكومة القطرية وطالبت بالتدخل في هذا الملف لإحياء المفاوضات بين جمهورية الصومال وإقليم أرض الصومال، من أجل التوصل إلى صيغة معينة، لكن حسب اعتقادي أن هذا الحل ليس قريبا، بل إنه ربما يحتاج إلى وقت طويل".

وأشار رئيس مركز مقديشيو، إلى وجود بعض اللوبيات وبعض الشخصيات الأمريكية سواء كانت في الكونغرس أو في مجلس النواب يحاولون انتزاع دعم إقليم أرض الصومال ودفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بإقليم أرض الصومال.

واختتم عبدي بالقول، في اعتقادي أن كل هذه الخطوات قد تأتي في إطار الضغط على الحكومة الصومالية من أجل تنفيذ بعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يتعلق باليمن أو الحوثيين (أنصار الله) أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين و بعض الدول التي تعد ضمن الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
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في إطار محاولاتها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، أبدت "أرض الصومال" استعدادها لمنح الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية، وتسهيلات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على الموارد والنفوذ في القارة الأفريقية.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، تأكيده استعداد، بلاده غير المعترف بها، لـ"عرض صفقات على الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وعقد صفقات على معادن حيوية، سعيا لنيل الاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة".
وبين عبد الله أن سلطات "أرض الصومال" تجري حاليا محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال، ووزارة الخارجية الأمريكية لتأسيس شراكة في مجالات التعاون الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب".
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30 يوليو, 14:36 GMT
وإذ أعرب عبد الله عن رغبته في زيارة واشنطن، أكد أن "الاتفاقيات التي ترغب "أرض الصومال" في التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، لا تتطلب بالضرورة الاعتراف الرسمي بأرض الصومال"، مشيرا إلى أن "السفير الأمريكي لدى الصومال زار "أرض الصومال" مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، كما زار مسؤولون عسكريون أمريكيون الدولة غير المعترف بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
ورغم أن "أرض الصومال" لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.
وكانت الولايات المتحدة و"أرض الصومال" أجرتا في مارس/ آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتتمحور المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.
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