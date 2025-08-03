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الصومال.. القضاء على أكثر من 50 مسلحا من "حركة الشباب" جنوب غربي مقديشو
الصومال.. القضاء على أكثر من 50 مسلحا من "حركة الشباب" جنوب غربي مقديشو
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أوصوم"، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في عملية مشتركة مع القوات... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت البعثة في بيان أن "العملية المشتركة مع القوات المسلحة الصومالية لاستعادة بلدة بريير في الأول من آب/أغسطس أسفرت عن خسائر فادحة للإرهابيين، حيث قُتل أكثر من 50 مسلحا من حركة الشباب وأصيب آخرون بجروح خطرة".وأعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية، في 14 تموز/يوليو الماضي، القضاء على 15 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة وإصابة 5 آخرين في غارات جوية على محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد. وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
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الصومال.. القضاء على أكثر من 50 مسلحا من "حركة الشباب" جنوب غربي مقديشو
أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أوصوم"، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في عملية مشتركة مع القوات المسلحة الصومالية في بلدة بريير جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وذكرت البعثة في بيان أن "العملية المشتركة مع القوات المسلحة الصومالية لاستعادة بلدة بريير في الأول من آب/أغسطس أسفرت عن خسائر فادحة للإرهابيين، حيث قُتل أكثر من 50 مسلحا من حركة الشباب وأصيب آخرون بجروح خطرة".
ونقلت عن الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال الحاج إبراهيما ديني قوله إن "قوات البعثة والقوات المسلحة الصومالية عازمة على استعادة بلدة بريير وغيرها من الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الشباب لضمان السلام والأمن الدائمين لشعب الصومال".
وأعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الصومالية، في 14 تموز/يوليو الماضي، القضاء على 15 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة وإصابة 5 آخرين في غارات جوية على محافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وفي 8 حزيران/يونيو الماضي، قتل أكثر من 25 مسلحا من "حركة الشباب" من بينهم 3 قياديين، خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي جنوبي البلاد.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.