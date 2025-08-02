https://sarabic.ae/20250802/السودان-مقتل-15-مدنيا-برصاص-الدعم-السريع-في-دارفور-1103307872.html
السودان.. مقتل 15 مدنيا برصاص "الدعم السريع" في دارفور
السودان.. مقتل 15 مدنيا برصاص "الدعم السريع" في دارفور
سبوتنيك عربي
قُتل 15 مدنيا على الأقل برصاص قوات "الدعم السريع"، اليوم السبت، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T17:32+0000
2025-08-02T17:32+0000
2025-08-02T17:32+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر.وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة. وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.وأوضح أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
https://sarabic.ae/20250730/السودان-يعلن-استيفاء-متطلبات-استعادة-عضويته-في-الاتحاد-الأفريقي-1103198051.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم
السودان.. مقتل 15 مدنيا برصاص "الدعم السريع" في دارفور
قُتل 15 مدنيا على الأقل برصاص قوات "الدعم السريع"، اليوم السبت، خلال مغادرتهم الفاشر بولاية شمال دارفور.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن عملية القتل جاءت استجابة لدعوات قادة بارزين في تحالف "تأسيس" بهدف إفراغ المدينة من السكان باعتبارها منطقة نزاع نشطة، وأعلنت القوة المشتركة صدها لهجوم جديد نفذته "الدعم السريع" على الفاشر.
وأوضح الموقع أن رئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، قد دعا سكان الفاشر إلى مغادرتها، كما اعترض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل المدينة.
وحددت قوات "الدعم السريع" وحلفاؤها في ائتلاف "تأسيس" منطقة قرني الواقعة في البوابة الغربية لمدينة الفاشر، نقطة تجميع للقادمين من عاصمة شمال دارفور، على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق كورما وطويلة، وهي مواقع تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.
وأوضح أن الدعوات التي أطلقها حلفاء "الدعم السريع
" لإفراغ مدينة الفاشر من السكان، استجاب لها عدد محدود من الشباب بسبب الضغوط المعيشية، لكنه تم الغدر بهم وقتلهم بصورة بشعة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان
، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.