https://sarabic.ae/20251109/ما-الرسائل-التي-تحملها-عودة-القراصنة-الصوماليين-في-المحيط-الهندي؟-1106914140.html

ما الرسائل التي تحملها عودة "القراصنة الصوماليين" في المحيط الهندي؟

ما الرسائل التي تحملها عودة "القراصنة الصوماليين" في المحيط الهندي؟

سبوتنيك عربي

بعد سنوات من الهدوء عاد القراصنة الصوماليون إلى واجهة الأحداث خلال الأيام الماضية بعد مهاجمتهم بعض السفن النفطية قبالة السواحل الصومالية، الأمر الذي أثار مخاوف... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T18:20+0000

2025-11-09T18:20+0000

2025-11-09T18:20+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الصومال

العالم العربي

حول العالم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102103/92/1021039294_0:105:3185:1897_1920x0_80_0_0_92e6735bed74a3dc1adf40c3f358cfae.jpg

وعانى الصومال من القرصنة البحرية لسنوات، بلغت ذروتها في العام 2011، عندما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 160 هجوما تم تسجيله قبالة الساحل الصومالي، لكن انخفضت تلك العمليات بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، لوجود قوات عسكرية من دول عدة في المياه الدولية.ما هي الأسباب التي أدت إلى عودة القراصنة مجددا.. هل هي عمليات عفوية فردية أم أن الأمر يتعلق بخلافات سياسية داخلية وصراع خارجي على النفوذ في القرن الأفريقي وكيفية التعامل معها خلال الفترة المقبلة؟الخلافات السياسيةبداية، قال عبد الرحمن إبراهيم عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال : "أعتقد أن ظهور القراصنة في السواحل الصومالية مرة أخرى ناتج عن الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونت لاند (ولاية شمال شرقي الصومال) في الآونة الأخيرة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "اختفت عمليات القرصنة منذ سنوات عندما تراجعت الخلافات السياسية، لكن بدأت في العودة مجددا مع عودة الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، حيث بلغ الخلاف السياسي في الآونة الأخيرة بين الحكومة وولاية بونت لاند مرحلة يمكن أن نسميها تكسير العظام".وأشار رئيس مركز "مقديشو" إلى أن "أعمال القرصنة التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ربما تكون ضمن خيارات زعزعة الخصم وفتح جبهات متعددة له، في ظل غياب شبه تام للتنسيق الأمني بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب".ويرى عبدي أنه "في حال استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونت لاند، سوف تشهد الصومال عمليات قرصنة بحرية متنامية خلال الفترة المقبلة، كما أن الظروف المعيشية في الصومال سبب آخر لعودة نشاط القراصنة إلى المياه الإقليمية الصومالية".صراع النفوذولفت عبدي إلى أن "هناك سبب آخر وربما يكون الأبرز لعودة القراصنة للسطو على السفن بالقرب من السواحل الصومالية، أن تكون تلك العمليات جزء من صراع النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية في الصومال، وإلا كيف يمكن أن يمارس القراصنة نشاطهم في ظل وجود سفن حربية تابعة لقوى دولية وإقليمية متعددة في المياه الصومالية وسواحلها".عوامل كثيرةمن جانبه، قال المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: "على الرغم من أنه لم يتم بعد إجراء دراسة علمية رصينة حول أسباب عودة القرصنة إلى السواحل الصومالية، إلا أنه يمكن إجمالها بعوامل داخلية وأخرى خارجية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من بين العوامل الداخلية التي قد تكون سببا في عودة القرصنة إلى السواحل الصومالية، غياب أو محدودية تأثير القوات البحرية وخفر السواحل الصومالية في المشهد، مما يجعل سواحل الصومال عرضة لكل عمل أو تصرف غير قانوني، يهدد استقرار المنطقة وأمنها".وتابع محمد: "قد تكون الأزمات الداخلية والاضطرابات السياسية، والتدهور الاقتصادي وما تبعه من انتشار البطالة في أوساط الشباب الصومالي، ما قد يدفع البعض منهم للانضمام إلى مجموعات القرصنة، للارتزاق من ذلك".وأشار المحلل السياسي إلى أنه "لا يمكن إغفال العوامل الخارجية، من استمرار عمليات الصيد الجائر(غير القانوني) في السواحل الصومالية، لتكون بذلك هذه العملية ردة فعل للدفاع عن المياه الصومالية أو لدفع الضرر عن الصيادين البسطاء في السواحل الصومالية، حيث يكلف الصيد غير الشرعي الصومال أموالا ضخمة، ويهدد أرزاق الآلاف من الصيادين الصوماليين".جذور الأزمةوأوضح محمد أن "السبب وراء عودة القرصنة ربما ناتج عن عدم معالجة جذور القضية من جذورها في السابق والقضاء على الأسباب، التي أدت إلى ظهورها، من ذلك أنه لم تتم محاربة الصيد غير القانوني في السواحل الصومالية، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب الصومالي".واختتم محمد: "كما أن انخفاض الدعم الدولي ومساعداته المالية للحكومة الصومالية قد يكون أحد العوامل، بالإضافة إلى التوترات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ الحرب على غزة، كل هذا وغيره، قد يكون سببا لعودة القرصنة إلى السواحل الصومالية".موازين الأمن البحريوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا التغير تزامن مع انشغال القوات البحرية الدولية بالتحولات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مما أسفر عن فجوة عملياتية حرجة في مياه خليج عدن والمحيط الهندي".وتابع بوساسو: "لقد عمّق الأزمة وساهم في ظهورها مجددا الفراغ الأمني والانشغال الاستراتيجي لدولة الصومال بالحرب ضد الإرهاب والقضاء على حركة الشباب ومواجهة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في جبال علمسكاد قبالة سواحل البحر الأحمر، وكذلك عودة الصيد غير المشروع لاستغلال الثروة السمكية الصومالية بشكل جائر، والتنافس المتنامي للدول علي التواجد في البحر الأحمر لأهميته الاستراتيجية البالغة، كل ما سبق كان له دور في السابق والحاضر في عودة مثل تلك الظواهر الخطيرة قبالة السواحل الصومالية".وبحسب تقارير صحفية، توجهت الخميس الماضي، قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي نحو ناقلة ترفع علم مالطا بعد أن استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال، مما أثار مخاوف من تصاعد نشاط القرصنة في المنطقة،السفينة المستهدفة هي الناقلة "هيلاس أفروديت"، كانت تقل شحنة من البنزين من الهند إلى جنوب أفريقيا، وتضم طاقما مكونا من 24 بحارا.وحذّر مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، الجمعة الماضية، من محاولة قرصنة ثانية في المنطقة ذاتها، لافتًا إلى أن "زورقا صغيرا يحمل ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم ينتمون إلى المجموعة ذاتها، التي استولت على "هيلاس أفروديت" حاول الاقتراب من سفينة أخرى، لكن الأخيرة تمكنت من الهروب بفضل سرعتها الأعلى".وتواصل "حركة الشباب الصومالية" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة باي قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية عبر سيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

https://sarabic.ae/20251028/صراع-النفوذ-الدولي-على-الصومال-هل-يقوض-خطوات-مقديشيو-نحو-الاستقرار-1106487881.html

https://sarabic.ae/20250929/هل-ينزلق-الصومال-إلى-حرب-أهلية-بعد-المواجهات-الأخيرة-بين-حركة-الشباب-والحكومة-؟-1105433146.html

https://sarabic.ae/20251004/القوات-الأمنية-الصومالية-تجهض-هجوما-إرهابيا-على-مقر-المخابرات-الوطنية-1105619576.html

https://sarabic.ae/20251008/هل-تنجح-تحركات-الرئيس-الصومالي-في-احتواء-المعارضة-وتهدئة-الوضع-الداخلي-لمواجهة-حركة-الشباب؟-1105770418.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب

حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, العالم العربي, حول العالم, العالم