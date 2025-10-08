https://sarabic.ae/20251008/هل-تنجح-تحركات-الرئيس-الصومالي-في-احتواء-المعارضة-وتهدئة-الوضع-الداخلي-لمواجهة-حركة-الشباب؟-1105770418.html

هل تنجح تحركات الرئيس الصومالي في احتواء المعارضة وتهدئة الوضع الداخلي لمواجهة حركة "الشباب"؟

فهل تنجح تحركات الرئيس الصومالي لاحتواء المعارضة وتهدئة الوضع الداخلي لمواجهة حركة الشباب؟بداية يقول الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، إن" زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى كيسمايو فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في احتواء المعارضة الصومالية، وخاصة رئيس جوبالاند أحمد مدوبي".الخلافات أعمقوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :" هذا الفشل تأكيد على أن المعارضة لا تزال لديها أوراق للعب ومطالب سياسية، مما يرسخ الجمود الدستوري والسياسي، ويؤكد أن الخلافات أعمق من أن تحل بمجرد زيارة دبلوماسية".وتابع بوساسو،" كما إن غياب أي توافق سياسي وطني لا يهدد جوبالاند فحسب، بل يؤكد غياب ولاية رئيسية أخرى مثل بونتلاند عن العملية الفيدرالية والانتخابات القادمة مما يشير إلى أزمة و تهديد شرعية انتخابات 2026".​لأنها تعرقل التنسيق الأمني الضروري بين الجيش الفيدرالي وقوات الولايات، مما يمنح حركة الشباب مساحات آمنة للمناورة والعمل".ولفت بوساسو،" أن عدم التوافق الوطني سوف يحول الموارد والجهود الحكومية من محاربة الإرهاب إلى صراع داخلي، مما يضعف الضغط العسكري على التنظيم".صراع انتخابيمن جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي عمر محمد: " في رأيي أن طبيعة السياسة الصومالية في مواسم الانتخابات، تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة، إذ يسعى كل طرف منهما إلى إثبات ذاته وتحقيق تقدم سياسي، وتدور معظم الخلافات حول شكل الانتخابات وإدارتها وموعدها، وما يجري الآن في الساحة السياسية الصومالية، لا يختلف كثيرا عن ذلك".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :" صحيح أن الرئيس الصومالي يحاور المعارضة في مقديشو وفي بعض الولايات، غير أنه يبدو للبعض أن هذه المفاوضات ليست مثمرة، فعلى سبيل المثال، استقبل الرئيس أكثر من مرة في القصر الرئاسي بمقديشو، قادة المعارضة السياسية المتحدة تحت لواء منتدى إنقاذ الصومال".تهدئة الأوضاعوتابع محمد،" رغم استقبال الرئيس لقادة المعارضة في العاصمة مقديشيو لا يزال الطرفان يتبادلان التهم والتصريحات التصعيدية، كما سافر الرئيس قبل أيام إلى مدينة كسمايو حاضرة ولاية جوبالاند، والتقى بالسيد أحمد مذوبي الذي أعيد انتخابه لرئاسة الولاية في نوفمبر/تشرين ثاني 2024م، غير أن الحكومة الفيدرالية لم تعترف بذلك، ومع اجتماع الرجلين في كسمايو، إلا أنهما لم يصدرا بيانا مشتركا يدل على اتفاق، وإنما أصدرا بيانين متفرقين، ورد فيهما بأن باب الحوار لا يزال مفتوحا، الأمر الذي يشير إلى المواقف المتباينة بين الجهتين".ولفت محمد،"إلى أن جهود الرئيس أو الجهات الأخرى قد تنجح في قابل الأيام في تهدئة الأوضاع الداخلية، وذلك بعد اتفاق القوى السياسية على تفاهم حول نقاط الخلاف الأساسية ووضع شكل أو نموذج انتخابي متوافق عليه، يزيل الاحتقان السياسي السائد في البلاد".وكانت المباحثات التي جمعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) في مدينة كسمايو قد انتهت الاثنين الماضي دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين بحسب "الصومال الجديد".غير أن مصادر قريبة من المفاوضات أكدت أن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، إذ يتمسك الرئيس حسن شيخ بموقفه الرافض لنتائج انتخابات نوفمبر 2024 في جوبالاند، التي أسفرت عن إعادة انتخاب مدوبي رئيسا للولاية، معتبرا أنها باطلة وغير شرعية، ومشددا على ضرورة عودة الولاية إلى إطار مجلس التشاور الوطني.في المقابل، رفض أحمد مدوبي أي تشكيك في شرعية انتخابه، وطالب الحكومة الفيدرالية بسحب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والولايات في جهود بناء الدولة الصومالية.وتعود جذور الأزمة السياسية بين الجانبين إلى الانتخابات الإقليمية المتنازع عليها عام 2024، التي أدت إلى تصاعد التوترات السياسية واندلاع اشتباكات عنيفة في بعض مناطق الولاية.في الوقت ذاته تواصل حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

