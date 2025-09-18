https://sarabic.ae/20250918/محلل-لـسبوتنيك-الصومال-يواجه-تحديات-أمنية-كبرى-قد-تعيده-لـ-مربع-الفوضى-1105002527.html

محلل لـ"سبوتنيك": الصومال يواجه تحديات أمنية كبرى قد تعيده لـ "مربع الفوضى"

محلل لـ"سبوتنيك": الصومال يواجه تحديات أمنية كبرى قد تعيده لـ "مربع الفوضى"

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الستار بوساسو، أن الحكومة الصومالية تواجه تحديات أمنية كبيرة رغم النجاحات الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T19:31+0000

2025-09-18T19:31+0000

2025-09-18T19:31+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حصري

الصومال

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092283681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_565577012d9a9fc03a16ff43337365d2.jpg

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، يكمن الخطر الأكبر في حالة انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي نتيجة تحديات تتعلق بالتمويل. هذا الانسحاب قد يخلق فراغا أمنيا هائلا، خاصة وأن الجيش الصومالي لا يزال في مرحلة البناء ويفتقر إلى القدرة الكاملة على مواجهة التهديد بمفرده.وأشار بوساسو، إلى أنه رغم النجاحات والنصر في ساحة المعارك إلا أنه نجاحا هشا وقد لا يكون مستداما، فإذا لم تتمكن الحكومة من بناء جيش وطني قوي وقادر على الصمود، وتوفير الدعم اللازم للعشائر، فإن المكاسب الحالية قد تتبخر بسرعة، مما يعيد الصومال إلى مربع الفوضى، وقد يجعله ملاذا آمنا للكيانات الإرهابية.وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الانقسام الداخلي يقود إلى ضعف في جميع الأصعدة، ويعطي الفرصة وبمساحات أكبر للأطراف الأخرى التي تسعى للسيطرة على البلاد بأن تتمدد بصورة أكبر على حساب الدولة وأمنها واستقرارها. وأضاف: "بطبيعة الحال الانقسامات داخل مكونات أي دولة تكون نتيجتها ضعف تلك الدولة أمام عمليات الاختراق من جانب التنظيمات وتصبح الفرصة سانحة لها للانقضاض على الدولة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها".وتابع محمد: "في الحالة الصومالية، فإن أي انقسام داخل مكون من مكونات طرف ما يشكل فرصة للطرف الآخر، مما يعني أن الانقسام الداخلي في الحكومة الفيدرالية أو في الولايات الإقليمية أو بينهما، يعتبر فرصة استراتيجية للحركات الإيديولوجية المسلحة المعارضة للحكومة".وأشار إلى أن خير مثال على ما تأثير الانقسام الداخلي على نظام أمن واستقرار أي دولة، نجد هنا في الحالة الصومالية ونتيجة للخلافات الداخلية، فإن العمليات العسكرية المكثفة ضد "حركة الشباب" قد انخفضت، مما أدى في النهاية إلى استعادة الحركة سيطرتها على بعض المناطق في ولاية هيرشبيلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانقسام الداخلي يشكل فرصة لهذه الجماعات.وأعلن الجيش الصومالي، قبل أيام، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد. وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

https://sarabic.ae/20250809/الجيش-الصومالي-يحرر-مدينة-استراتيجية-من-حركة-الشباب-ويقضي-على-100-من-مسلحيها-1103532267.html

https://sarabic.ae/20250805/باحث-لـسبوتنيك-أرض-الصومال-تساوم-أمريكا-للحصول-على-اعتراف-دولي-1103415962.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, الصومال, الأخبار