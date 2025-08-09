الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
أعلنت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، سيطرتها الكاملة على مدينة "بريري"... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T05:52+0000
2025-08-09T05:52+0000
العالم العربي
الصومال
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092283703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1f647879a4cdf127f5dfe4eb41b259a.jpg
وأسفرت العملية التي تم الإعلان عنها، مساء أمس الجمعة، عن مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب، وأسر عددا من المقاتلين أحياء، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المدينة والمناطق المجاورة.كما ضبطت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشادت وزارة الدفاع الصومالية بشجاعة قوات الجيش وقوات (أوصوم)، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم من الحلفاء الدوليين للصومال.وأكدت الوزارة أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل فور الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بالعملية.ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
الصومال
العالم العربي, الصومال, الأخبار

أعلنت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، سيطرتها الكاملة على مدينة "بريري" الاستراتيجية بإقليم شبيلي السفلى، عقب أسبوع من المعارك المتواصلة.
وأسفرت العملية التي تم الإعلان عنها، مساء أمس الجمعة، عن مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب، وأسر عددا من المقاتلين أحياء، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المدينة والمناطق المجاورة.
كما ضبطت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
5 أغسطس, 20:00 GMT
وأشادت وزارة الدفاع الصومالية بشجاعة قوات الجيش وقوات (أوصوم)، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم من الحلفاء الدوليين للصومال.
وأكدت الوزارة أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل فور الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بالعملية.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
