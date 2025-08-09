https://sarabic.ae/20250809/الجيش-الصومالي-يحرر-مدينة-استراتيجية-من-حركة-الشباب-ويقضي-على-100-من-مسلحيها-1103532267.html
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
أعلنت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، سيطرتها الكاملة على مدينة "بريري"... 09.08.2025
وأسفرت العملية التي تم الإعلان عنها، مساء أمس الجمعة، عن مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب، وأسر عددا من المقاتلين أحياء، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المدينة والمناطق المجاورة.كما ضبطت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأشادت وزارة الدفاع الصومالية بشجاعة قوات الجيش وقوات (أوصوم)، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم من الحلفاء الدوليين للصومال.وأكدت الوزارة أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل فور الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بالعملية.ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب ويقضي على 100 من مسلحيها
أعلنت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، سيطرتها الكاملة على مدينة "بريري" الاستراتيجية بإقليم شبيلي السفلى، عقب أسبوع من المعارك المتواصلة.
وأسفرت العملية التي تم الإعلان عنها، مساء أمس الجمعة، عن مقتل أكثر من 100 من عناصر حركة الشباب، وأسر عددا من المقاتلين أحياء، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المدينة والمناطق المجاورة.
كما ضبطت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية
"صونا".
وأشادت وزارة الدفاع الصومالية بشجاعة قوات الجيش وقوات (أوصوم)، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بدعم من الحلفاء الدوليين للصومال.
وأكدت الوزارة أنها ستكشف مزيدا من التفاصيل فور الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بالعملية.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.