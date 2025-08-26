عربي
محلل لـ"سبوتنيك": الانقسامات الداخلية في الصومال فرصة استراتيجية للجماعات المسلحة
محلل لـ"سبوتنيك": الانقسامات الداخلية في الصومال فرصة استراتيجية للجماعات المسلحة
قال المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الانقسام الداخلي يقود إلى ضعف في كافة الأصعدة، ويعطي الفرصة وبمساحات أكبر للأطراف الأخرى التي تسعى للسيطرة على البلاد... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T18:29+0000
2025-08-26T18:29+0000
العالم العربي
حصري
الصومال
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1e/1048852749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87580543e5c32d3dfc405258b8c87b68.jpg
وأضاف محمد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بطبيعة الحال الانقسامات داخل مكونات أي دولة تكون نتيجتها ضعف تلك الدولة أمام عمليات الاختراق من جانب التنظيمات وتصبح الفرصة سانحة لها للانقضاض على الدولة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها.وتابع محمد ،في الحالة الصومالية أي انقسام داخل مكون من مكونات طرف ما يشكل فرصة للطرف الآخر، مما يعني أن الانقسام الداخلي في الحكومة الفيدرالية أو في الولايات الإقليمية أو بينهما، يعتبر فرصة استراتيجية للحركات الإيديولوجية المسلحة المعارضة للحكومة.وأشار المحلل السياسي، إلى أن، خير مثال على ما يخلفه الانقسام الداخلي على نظام أمن واستقرار أي دولة، نجد هنا في الحالة الصومالية ونتيجة للخلافات الداخلية، أن العمليات العسكرية المكثفة ضد "حركة الشباب" قد انخفضت، مما أدى في النهاية إلى استعادة الحركة سيطرتها على بعض المناطق في ولاية هيرشبيلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانقسام الداخلي الذي يشكل فرصة لهذه الجماعات.أعلن الجيش الصومالي، قبل أيام، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد.وأوضح النقيب أونكود معلم آدم، قائد الوحدة 45 من اللواء الثامن بالفرقة 60 للعمليات الخاصة في الجيش الصومالي، الجمعة الماضية، أن "القوات تمكنت من إحباط تحركات المليشيات وتأمين المناطق المستهدفة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأضاف: "تندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للجيش في ملاحقة الخوارج وتطهير معاقلهم، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السكان المحليين".وكانت وزارة الدفاع الصومالية، أعلنت الشهر الجاري، تحييد أكثر من 100 مسلح من حركة "الشباب" المتشددة، في عملية مشتركة مع شركاء دوليين لها في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أو صوم"، في 3 أغسطس/ آب الجاري، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في عملية مشتركة مع القوات المسلحة الصومالية في بلدة بريير جنوب غرب العاصمة مقديشو.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, حصري, الصومال, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

18:29 GMT 26.08.2025
حصري
قال المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الانقسام الداخلي يقود إلى ضعف في كافة الأصعدة، ويعطي الفرصة وبمساحات أكبر للأطراف الأخرى التي تسعى للسيطرة على البلاد بأن تتمدد بصورة أكبر على حساب الدولة وأمنها واستقرارها.
وأضاف محمد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بطبيعة الحال الانقسامات داخل مكونات أي دولة تكون نتيجتها ضعف تلك الدولة أمام عمليات الاختراق من جانب التنظيمات وتصبح الفرصة سانحة لها للانقضاض على الدولة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها.
وتابع محمد ،في الحالة الصومالية أي انقسام داخل مكون من مكونات طرف ما يشكل فرصة للطرف الآخر، مما يعني أن الانقسام الداخلي في الحكومة الفيدرالية أو في الولايات الإقليمية أو بينهما، يعتبر فرصة استراتيجية للحركات الإيديولوجية المسلحة المعارضة للحكومة.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن، خير مثال على ما يخلفه الانقسام الداخلي على نظام أمن واستقرار أي دولة، نجد هنا في الحالة الصومالية ونتيجة للخلافات الداخلية، أن العمليات العسكرية المكثفة ضد "حركة الشباب" قد انخفضت، مما أدى في النهاية إلى استعادة الحركة سيطرتها على بعض المناطق في ولاية هيرشبيلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانقسام الداخلي الذي يشكل فرصة لهذه الجماعات.
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
باحث لـ"سبوتنيك": "أرض الصومال" تساوم أمريكا للحصول على اعتراف دولي
5 أغسطس, 20:00 GMT
أعلن الجيش الصومالي، قبل أيام، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد.
وأوضح النقيب أونكود معلم آدم، قائد الوحدة 45 من اللواء الثامن بالفرقة 60 للعمليات الخاصة في الجيش الصومالي، الجمعة الماضية، أن "القوات تمكنت من إحباط تحركات المليشيات وتأمين المناطق المستهدفة"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأضاف: "تندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للجيش في ملاحقة الخوارج وتطهير معاقلهم، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السكان المحليين".
وكانت وزارة الدفاع الصومالية، أعلنت الشهر الجاري، تحييد أكثر من 100 مسلح من حركة "الشباب" المتشددة، في عملية مشتركة مع شركاء دوليين لها في منطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أو صوم"، في 3 أغسطس/ آب الجاري، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة "الشباب" المتشددة في عملية مشتركة مع القوات المسلحة الصومالية في بلدة بريير جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
